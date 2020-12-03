《沈偉: 繪韻》加德納博物館全館個展

Isabella Stewart Gardner Museum即日起推出「沈偉: 繪韻」特展，展期至明年6月20日。(沈偉藝術提供)

波士頓加德納博物館 (Isabella Stewart Gardner Museum)即日起至明年6月20日全館展出「沈偉: 繪韻」(Shen Wei: Painting in Motion)，展出華裔藝術家沈偉不同時期的繪畫、舞蹈、設計手稿和電影 等作品，以「心靈、療癒和靈性」為主題的展覽相關活動也將在展期內推出。

據加德納博物館新聞稿，出生於湖南的沈偉1995年來美，受西方當代藝術影響，長期致力舞蹈理論、編舞、繪畫和電影創新，先後獲得舞蹈界「奧斯卡」之稱的「尼金斯基獎」、美國 創造性人才最高獎「麥克阿瑟天才獎」、美國舞蹈節2020年「編舞家終生成就獎」等獎項；2008年，受邀為北京奧運會開幕式擔任創意策畫和「畫卷」篇編導；近十年創作還拓展到大型多媒體裝置、抽象繪畫，和特定場域實景等。

該博物館霍斯泰特畫廊(Hostetter Gallery)展出沈偉的近期畫作，包括2018年首次在加德納博物館駐地期間創作的兩幅作品，及新近完成的一系列畫作；博物館也展示筆記、設計手稿和編舞文獻等創作過程紀錄。

卡爾德伍德大廳(Calderwood Hall)和芬威畫廊（Fenway Gallery）將作為放映廳，播映沈偉的「四月」(April) 、「內影相行」(Inner Shadow of Movement)，以及加德納博物館委約的新作「激情的精神」(Passion Spirit) 電影作品。

博物館前的外牆將懸掛他根據「激情的精神」影像重構的靜態設計「紅色標記1號」(Red Marker Number 1)，展期至2021年6月28日。

沈偉擅長互通的藝術呈現，融合探索精神、感知和運動，並挑戰傳統學科、地域和文化間的界限。

加德納博物館館長、展覽聯合策展人福格爾曼(Peggy Fogelman)在新聞稿中說，沈偉呈現藝術和大自然的方式與伊莎貝拉宮(Isabella’s Palace )風格十分吻合，融合各種媒體且以庭院的自然元素為中心。在全球疫情使得人們渴望連接和療癒的時刻，歡眾身心皆能感受沈偉藝術的召喚。此次展覽呈現這位跨領域當代藝術家的全面向作品，帶領公眾進入沈偉的精神之旅。

展出詳情可上網：https://bit.ly/3qhXA1f。