願意施打新冠疫苗？ 僅59%麻州人點頭

儘管藥廠宣布疫苗防疫效果高，但民調顯示僅59%麻州人願意接種疫苗。(美聯社)

根據西新英格蘭大學民調 中心本周公布的民調，麻州 有超過三分之一的成年人對即將問世的新冠疫苗 的批准程序缺乏信心，也擔心疫苗的副作用而不願施施打疫苗。

這項調查在截至11月24日止的一個月中通過電話訪問415名成人，誤差為正負五個百分點；59%的受訪者表示會接種疫苗，38％的人表示不會；有九成支持麻州地方政府要求民眾在公共場所戴口罩；64%對施打新冠疫苗非常或有些擔心，其中66％表示認識新冠確診的人，有29％說他們認識因新冠病故者。

當民調中心詢問受訪者不願接種疫苗的原因，29%不願接種者表示不信任批准程序，擔心疫苗審批被政治化；26％擔心疫苗的副作用，14％希望獲得更多有關疫苗的信息；9％認為疫苗發展過程過於匆忙，沒有足夠的測試。

研究人員說，幾家大藥廠近日都在炫耀其疫苗的高效能成果，而民調結果顯示出的民眾低信心數字，讓人頗感意外；而對新疫苗缺乏信心還有種族因素，65%的白人表示願意接種疫苗，57%有色人種不接受疫苗，如何彌合這個鴻溝是個很大的挑戰。

專家說，民眾不信任新疫苗，是對審批和授權不理解；事實上，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的兩個立程序都很安全。如果僅有59%的民眾施打疫苗，顯然不足，要消除病毒，接種疫苗的民眾比率越高越好。