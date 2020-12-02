夕陽紅雲端感恩匯演 溫馨滿載

後援會李照原、盧小平、婁新新、和前亞文中心主任魏晶四人在匯演中表演詩朗誦「感恩的心」。 (網路截屏)

劍橋中國 文化中心夕陽紅活動站感恩節周末舉辦雲端 感恩聚會，回顧夕陽紅活動成立近20年來，一路上相伴相助的社區入士，會員並以實時表演、播放預錄影片等方式歡度感恩節。

影片來源：方慧提供

夕陽紅榮譽主任方慧代表成員表達對許多支持者的感謝，包括今年3月捐出600片口罩解老人燃眉之急的Bill Lian醫生、「喬指一揮、夕陽高歌」的合唱團指揮喬萬鈞、一路鼎力相助的後援會正副會長婁新新和盧小平、經常低價甚至免費捐贈餐食的顏老板、捐款並爭取贊助的謝宏、為老人健保 工作跑前跑後的Linda 林、對老人多所照顧的彩虹和康泰中心的趙巧玲和陳太等。她說，各界人士的支持幫助已化成激勵的力量，「我們雖處夕陽，心卻像朝陽」。

劍橋中國文化中心副董事長陶凱以「一塊塊閃光的金子」形容夕陽紅成員，讚揚夕陽階段仍然發光、不斷學習、貢獻社會；中心主任高青盛讚夕陽紅成員在疫期很快學習和掌握雲端技巧，依舊活躍互動。Bill Lian醫生勉勵打氣說，黎明已在眼前，短短數月，老人家應很快得到免費疫苗。

文藝演出由活動站主任王開成獻詩揭幕，宗桂華在10歲孫女琴伴奏下演唱歌曲，後援會李照原、盧小平、婁新新、和前亞文中心主任魏晶四人的詩朗誦「感恩的心」；趙巧玲表演豫劇「劉巧兒」、魏晶獨 「感恩」、李照原獨唱「夕陽紅」，還有多位成員的唱歌表演，讓距離雖遠、心卻更近的感恩匯演雲端聚會滿是歡愉溫馨。