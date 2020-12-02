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破壞性暴風雨襲麻州 6000戶停電

記者劉晨懿之／波士頓報導
勒星頓鎮被風吹倒的樹枝將電線壓斷，在灌木叢中引發火災。(取自勒星頓消防局推特)
勒星頓鎮被風吹倒的樹枝將電線壓斷，在灌木叢中引發火災。(取自勒星頓消防局推特)

麻州緊急事務管理署(MEMA)，11月30日一場暴風雨席捲麻州地區，帶來暴雨和破壞性大風，到12月1日早晨仍有超過6000戶停電。此次強風風速達每小時55至65哩，多地樹枝和電線桿被吹倒。

尚莫維爾橡樹街一處正在裝修房屋因強風向一側傾斜，將被拆除；沃森市一株樹倒下穿透一戶住家的屋頂；劍橋市有一大塊柵欄懸掛在一處屋頂，掉下來後砸到一輛車；勒星頓鎮倒樹壓斷電線，在灌木叢中引發火災，所幸事故都被控制，無人受傷。

據波士頓環球報，麻州和羅德島多個社區降雨量超過1.5吋，降雨量最大的是Franklin、Hampden、Middlesex、Plymouth和Worcester等郡；橫跨羅德島和麻州東部的95號高速公路報告的降雨量最高。

國家氣象局氣象學家巴布科克（William Babcock）11月30日晚表示，這場風暴帶來「強大的破壞性」，藍山氣象觀測站(Blue Hill weather observatory)的風速接近每小時80哩。

根據MEMA，風暴高峰的30日下午6時，麻州有4萬6992戶停電，主要是集中東部和鱈魚角及島嶼上，Worcester、Berkshire和Hampden等郡也有停電報告。

州警報告說，麻州收費高速公路西端有多起因道路濕滑造成的車禍，其中一起車禍導致油箱被刺穿，油料溢出，沒有嚴重受傷報告。

11月30日的強風導致一處正在裝修房屋因強風向一側傾斜，將被拆除（取自AnnaM...
11月30日的強風導致一處正在裝修房屋因強風向一側傾斜，將被拆除（取自AnnaMeiler推特）

麻州 車禍 風暴

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