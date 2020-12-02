隨機攻擊案連連 沃森警賞5000元緝凶

沃森警局5000元的懸賞公告。(取自沃森警局臉書)

麻州 沃森市警局1日懸賞5000元捉拿近日在該市連續隨機攻擊行人的嫌犯；警方說，凡提供逮捕和使該嫌犯定罪信息者可獲獎賞。

警察 局局長麥克弗森(Keith MacPherson)1日在新聞發布會中再次提醒居民注意周遭環境，避免天黑後外出。

11月10日起至今，沃森市連續發生11起無端的隨機襲擊案，嫌犯似乎持鈍物等待，並選擇分心或未注意到他的人下手，他悄悄從身後攻擊過路者面部，因為事出無因、行動快速，使得受害者措手不及。

警方說，現已確認10起襲擊案，最近接獲匿名舉報第11起攻擊案，但因受害人未出面提供信息，警方尚無法證實是系列攻擊之一。已被證實的10名不同族裔的受害者者是男性，最小的20歲，最大的40多歲；他們面部遭到還不明的鈍物武器攻擊，有的眼眶骨斷裂、鼻子骨折、臉部撕裂傷，受傷相當嚴重；隨機襲擊第一次發生在11月10日，最近的一次攻擊是11月27日，嫌犯在攻擊人後迅速離去，並沒有搶劫受害者。

麥克弗森說，由於嫌犯悄悄從背後攻擊，身穿連帽衫、臉戴口罩，警方很難從受害者口中得到嫌犯面目描述。但多名受害者提供的描述是身高5呎5吋至6呎高的非裔男子，臉部被連帽衫和口罩緊緊包著。

負責偵察此案的麥克錫(Steve McCarthy)告訴環球報，沃森警局已與波士頓 警局聯繫，發現波市沒發生過類似事件；沃森市現處於恐懼 ，從未經歷過這樣的事。