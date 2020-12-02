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鼓勵消費 波士頓年底前周六免費停車2小時

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓為鼓勵到市內做耶誕購物消費，感恩節後到年底，五個周六讓駕駛人免費路邊停車兩小時。(記者唐嘉麗／攝影)
波士頓為鼓勵到市內做耶誕購物消費，感恩節後到年底，五個周六讓駕駛人免費路邊停車兩小時。(記者唐嘉麗／攝影)

波士頓市府為了支持市內小商家、鼓勵消費者在耶誕期間到波士頓消費，已宣布即日起至12月26日，每周六市區內8000個路邊停車收費表車位提供兩小時免費停車。

周六免費停車兩小時在感恩節後生效，除11月28日外，12月5日、 12日、19日和26日實施；免費停車兩小時的收費表車位遍布波士頓市中心、波士頓主要街道，及有小商業區的住宅社區。

官員說，周六免費停車只限兩小時，目的是讓更多駕駛人利用這項優惠在波城購物。

波士頓官員要求所有在假期上街購物採取防疫措施，在公共場所戴口罩、盡可能與他人保持6呎距離、避免人群和人多的地方、攜帶含酒精的洗手液並經常洗手，如果生病，應待在家中。市府還鼓勵消費者考慮包括在線購物，使用非接觸式服務、路邊提貨、在露天市場購物等其他更安全的方式選購耶誕禮品。

市府表示，波士頓至今已發放960萬元無債基金(debt-free grants)給3391家小企業；經濟發展辦公室的小企業部門將繼續通過電話、工作，和調查與波士頓企業主接觸，以了解疫期需求；市府鼓勵小企業主參與第10號調查(Survey #10)，分享想法和經驗，協助市府制定服務更好的小企業計畫與政策。有關查詢可洽：[email protected]

波士頓 防疫

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