羅德島醫院負荷達極限 方艙投用

羅德島通過手機發警告醫院已達負荷極限，布朗大學急診醫生轉發提醒。（取自Megan L. Ranney推特）

由於近期新冠肺炎病例激增，羅德島州府本周向全州居民手機 發警告稱，該州醫院已達負荷極限，民眾未來兩周應盡量居家，如果可能就遠程工作，避免社交聚會，接受測試。羅德島今春建好的兩家方艙醫院將投入使用。

羅德島公衛署發言人稱，新增新冠病人將被轉去方艙醫院，病重者送到羅德島醫院的重症監護室，暫不需把病人轉到其他州。

據普羅維登斯日報，羅德島今春曾建設兩家方艙醫院。其中一家位於Cranston的前Citizens銀行客服中心，共353張床位，4月已建成，但從未使用；該方艙醫院上周已開始測試和演習，11月30日開始接收病人。

Care New England將負責這家方艙醫院，接受輕症患者，如果病情加重，將轉移到Kent醫院；輕症患者將被轉到方艙醫院繼續住院和恢復；該方艙醫院每50名患者配備一名醫生和兩名護士。

今春建成的另一家方艙醫院位於普羅維登斯市的羅德島會議中心，也從未接受過病人，600張床位計畫近期開始使用；早前還籌備的另一家位於Quonset前Lowe's店改建的方艙醫院，未修建完成。

羅德島從11月30日起啟動經濟「暫停兩周」至12月13日，酒吧、健身 房和賭場等娛樂和室內體育場所關閉，餐廳堂食容量限制在33%，縮短營業時間，每桌限制同住者；K-8年級學校維持開放，大多數高中生將轉為遠程學習，高校全網課；零售店限制容量每100平方呎一人，該州企業將被要求讓大多數員工在家工作。州長早前還頒布口罩令，居民在公共場所無法保持社交距離 時必須戴面罩；州長警告如暫停無用，可能進一步關閉經濟。