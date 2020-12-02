我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

羅德島醫院負荷達極限 方艙投用

記者劉晨懿之／綜合報導
羅德島通過手機發警告醫院已達負荷極限，布朗大學急診醫生轉發提醒。（取自Megan L. Ranney推特）
羅德島通過手機發警告醫院已達負荷極限，布朗大學急診醫生轉發提醒。（取自Megan L. Ranney推特）

由於近期新冠肺炎病例激增，羅德島州府本周向全州居民手機發警告稱，該州醫院已達負荷極限，民眾未來兩周應盡量居家，如果可能就遠程工作，避免社交聚會，接受測試。羅德島今春建好的兩家方艙醫院將投入使用。

羅德島公衛署發言人稱，新增新冠病人將被轉去方艙醫院，病重者送到羅德島醫院的重症監護室，暫不需把病人轉到其他州。

據普羅維登斯日報，羅德島今春曾建設兩家方艙醫院。其中一家位於Cranston的前Citizens銀行客服中心，共353張床位，4月已建成，但從未使用；該方艙醫院上周已開始測試和演習，11月30日開始接收病人。

Care New England將負責這家方艙醫院，接受輕症患者，如果病情加重，將轉移到Kent醫院；輕症患者將被轉到方艙醫院繼續住院和恢復；該方艙醫院每50名患者配備一名醫生和兩名護士。

今春建成的另一家方艙醫院位於普羅維登斯市的羅德島會議中心，也從未接受過病人，600張床位計畫近期開始使用；早前還籌備的另一家位於Quonset前Lowe's店改建的方艙醫院，未修建完成。

羅德島從11月30日起啟動經濟「暫停兩周」至12月13日，酒吧、健身房和賭場等娛樂和室內體育場所關閉，餐廳堂食容量限制在33%，縮短營業時間，每桌限制同住者；K-8年級學校維持開放，大多數高中生將轉為遠程學習，高校全網課；零售店限制容量每100平方呎一人，該州企業將被要求讓大多數員工在家工作。州長早前還頒布口罩令，居民在公共場所無法保持社交距離時必須戴面罩；州長警告如暫停無用，可能進一步關閉經濟。

健身 社交距離 手機

上一則

新州單日90死 7成確診受訪者拒合作 追蹤接觸者陷困境

下一則

鑑識科技發威 重現懸案死者容貌

延伸閱讀

駁川普嘲弄 喬州州長：禁干預選舉

駁川普嘲弄 喬州州長：禁干預選舉
加州州長：考慮51個紫區縣 重啟居家避疫令

加州州長：考慮51個紫區縣 重啟居家避疫令
川普喬州失利 怪坎普未用「州長權限」

川普喬州失利 怪坎普未用「州長權限」
波士頓機場檢測點周間開放 羅德島機場有15分鐘快篩

波士頓機場檢測點周間開放 羅德島機場有15分鐘快篩
感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫
新冠病例激增 羅德島警告醫院已達負荷極限

新冠病例激增 羅德島警告醫院已達負荷極限

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元