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中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏

記者劉晨懿之／波士頓報導
由於近期華埠毒品交易活動增加，華商會建議增加更多監控攝像頭。（記者劉晨懿之／攝影）
由於近期華埠毒品交易活動增加，華商會建議增加更多監控攝像頭。（記者劉晨懿之／攝影）

紐英崙中華公所近日舉辦11月例會時，多位前主席回顧華埠治安巡邏隊創辦史，目前疫情當前治安巡邏隊已暫停，但中華公所及隊員呼籲更多志願者在疫情後加入，保衛華埠治安。由於近期華埠毒品交易活動增加，華商會建議增加更多監控攝像頭。

中華公所主席鄭慧民說，由於新冠疫情，考慮到成員健康問題，贊成華埠治安巡邏隊暫停直至日後通知。

回顧該隊成立歷史，前主席陳士維說，治安巡邏隊在2005年他任內創立，當時華埠販毒和槍擊事件越來越嚴重，市府因財政問題需削減警察人數，使華埠治安更差；因此中華公所提出自救想法，參考其他社區成立自衛隊，組織隊員定時巡邏，發現問題立刻通知警方；他說，最高峰時曾有過超過100名志願者加入治安巡邏隊。

前主席黃國威補充，2005年1月至4月華埠發生20多起搶劫案。治安委員會成立後得到社區捐贈達11萬元，曾聘請一名不當班警員，當時隊員還配有對講機，以50元日薪聘請了一位中央調度員。

前主席陳家驊說，當時分多個隊伍巡邏，有情況就通過對講機告知調度員，此人熱心工作好數年。

巡邏隊代表謝中之說，他主張全義工參與，疫情前他自己有空時都會去巡邏。

鄭慧民鼓勵，疫情後如巡邏隊重啟，呼籲更多人加入這項重要工作。

另外，華商會主席陳文棟在會上提出，近期華埠搶劫、背街隨地大小便，或是打架事件後，警方發現華埠監控攝像頭不足，很多死角拍不到，建議增加監控。

他說，目前華埠治安情況比十年前更糟，不再是遊民或醉酒者鬧事，而是販毒者開車到華埠交易；警方也發現毒品和針頭等。他呼籲巡邏隊恢復後更多人花時間參與。

陳家驊說，2005年時也是賣毒者在華埠交貨。當前監控攝像頭是由波士頓警局A-1分局分局和市中心協會協助安裝。

鄭慧民建議，陳文棟與A-1分局聯絡，商議警方增加監控地點和方式，中華公所也會派職員跟進。

當天麻州公共交通署(MBTA)社區聯絡員Terrie Chan介紹削減服務提案。謝中之建議削減MBTA高層，而非減少服務來解決財政問題。他還認為當前MBTA中亞裔職員少，代表性不足。查詢MBTA削減服務，可洽[email protected]

華埠 疫情 毒品

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