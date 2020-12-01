沃森市連11起隨機無端襲擊 郵差也遭殃

沃森市過去兩周多以來共發生11起隨機襲擊案，警方提醒民眾小心提防。(取自沃森市警局臉書)

麻州 沃森市(Waltham)警方30日表示，自11月10日以來，該市發生一連串隨機襲擊事件，已有11人遭到無端襲擊，其中包括一名20日夜間被襲擊的郵差。警方發聲明提醒居民外出、尤其是天黑後出門時要對周圍環境保持警覺、特別小心。

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https://fb.watch/24_rY_okgm/

影片來源：Walthm市警局

警方說，嫌犯似用還不能確定是何物的鈍物從受害人背後朝著臉部部位襲擊，無端的隨機攻擊事件先是發生在該市GardenCrest公寓住宅區，後擴至市區Chestnut街和Charles街地帶，多名受周者被送往醫院救治。

據警方聲明，嫌犯似乎在定點等待，隨機挑選受害人，襲擊行動讓人措手不及；11起襲擊案都發生在晚間5點半到11點半之間，警方過去兩周已加強社區巡邏警力。

雖然受害人和目擊者對襲擊者的身高、體重、族裔等描述各不相同，沃森警局周六下午在臉書 上發布兩個「嫌犯」短視頻，要求民眾舉報(781-314-3600轉4)和提供線索(781-314-3636)；短片中僅有嫌犯側面和背部影像，該男子穿著深色連帽衫、藍色牛仔褲和白色球鞋。

沃森市郵局30日證實一名郵差遭到無端攻擊，郵局立刻重新調整送信路線和時間，讓郵差在日落前送信，也緊密注意情況發展，準備進一步採取保護郵差安全的行動。