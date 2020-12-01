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波士頓機場檢測點周間開放 羅德島機場有15分鐘快篩

記者劉晨懿之／波士頓報導
羅德島機場感恩節周末為到達者提供免費檢測，波士頓機場檢測點周末不開放。（記者劉晨懿之/攝影）
羅德島機場感恩節周末為到達者提供免費檢測，波士頓機場檢測點周末不開放。（記者劉晨懿之/攝影）

感恩節假期全國多地機場達到疫情以來人流量最高峰，波士頓國際機場新冠肺炎三種檢測提供點趕在感恩節前開放。羅德島T.F.格林機場(T.F. Green Airport)從11月28日至30日，為到達者提供免費新冠病毒測試。

10月底開放給波士頓機場員工的檢測點，上周已開始對乘客開放，但運營時間為周一至周五上午10點至下午6點，亦即繁忙的周末不開門。

據運行該測試項目的XpresCheck公司，波士頓機場航站樓內建造的檢測設施位於安檢處之前，包含七個獨立的測試室，每天可以為從所有航站樓到達和離開的乘客進行400多次測試；XpresCheck提供三種檢測，快速分子檢測收費200元，聚合酶鏈反應檢測（PCR）75元，以及血液抗體檢測75元；聚合酶鏈反應試驗和血液抗體試驗的雙檢測價格為90元。

三種檢測中只有快速檢測的結果可在20分鐘內得到；PCR和血液抗體測試的結果預計需兩到三天，將通過該公司的安全互聯網門戶告知檢測者。XpresCheck接受個人PCR和血液抗體檢測的保險；接受快速檢測者可檢測後自行提交保險索賠。預約可上網www.XpresCheck.com。

羅德島機場的快速測試設在行李領取處附近，由羅德島公衛署和國民警衛隊負責，測試結果可在約15分鐘內獲得。

據羅德島公衛署發言人，機場檢測點有能力測試所有入境旅客，預計每天高達2500人；半小時可完成96次測試。國民警衛隊成員在28日早上為當天最早的航班開放了測試區，持續到晚上11時半。當天前幾個航班降落的乘客中，大約有四分之一的人選擇了接受測試。

檢測 機場 波士頓

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