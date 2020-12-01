我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

慈善星期二 捐款選擇須明智 去年僅47%送到慈善機構

記者唐嘉麗／波士頓報導

感恩節過後，慈善星期二(Giving Tuesday) 上場，據麻州檢察長辦公室本周發布的新報告，去年由專業募款組織代為籌措的麻州捐款，只有47%到了慈善機構中，逾半的捐款落入專業籌款組織的口袋；檢察長希莉(Maura Healey)提醒民眾慈善捐款時做出明智決定。

希莉鼓勵民眾繼續捐款資助在疫期中提供重要服務和資源的慈善機構，但這些機構有時聘請專業募款組織以郵件、敲門、電話等方式向民眾籌款；按麻州法規，專業募款機構必須在檢察官辦公室註冊，且定期提出財務業績報告。

據資料，2019年，專業募款組織在麻州收到逾1.27億元的捐款，最終只有約6020萬元進入慈善機構；雖然專業募款組織間的差異很大，但以總數來說，最近五年的情況都類似，民眾的捐款實際捐至慈善機構的數額不到一半。

檢察官辦公室鼓勵捐款者在接到電話、郵件時先弄清楚聯絡你的是義工，還是專業募款組織的工作人員；問清楚自己捐贈的每一元中有多少會捐到慈善機構，並確認慈善團體的名稱及其提供的服務。

麻州法律要求專業募款代表在面對詢問時，必須披露信息，並不得誤導或歪曲事實；防止欺詐的最有效手段是對認識捐款運作，檢察長官網建議民眾要求募款人寄送書面資料，捐款前做仔細研究；對上門要求行善的請求不要覺得不好意思說「不」；直接上自己屬意的慈善機構網站捐款。

檢察長辦公室保留歷年慈善機構和專業募款組織提供的年度財務報告，供民眾在線查閱：http://www.charities.ago.state.ma.us/charities/。

麻州

上一則

最低30℉！佛州低溫持續1周 注意「4P」保護

下一則

喬州新冠死亡數 老人院占1/3 疫情重傷護理機構

延伸閱讀

迎接「慈善星期二」 麻州檢察長籲明智捐款

迎接「慈善星期二」 麻州檢察長籲明智捐款
大膽竊賊 偷檢察長保安車

大膽竊賊 偷檢察長保安車
研究：麻州退休開銷全美第2高 夫妻每年開銷至少4萬

研究：麻州退休開銷全美第2高 夫妻每年開銷至少4萬

疫期關閉照收費 麻州BSC健身房挨告

疫期關閉照收費 麻州BSC健身房挨告
麻州擬啟用藍牙追蹤感染傳播

麻州擬啟用藍牙追蹤感染傳播
接獲投訴逾2000 麻州檢察官控告BSC連鎖健身房

接獲投訴逾2000 麻州檢察官控告BSC連鎖健身房

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉