退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

陳宏林、黃麗貞夫婦來美攻讀學位，1987年畢業後找到第一份工作，直到2017年搬到新罕布夏州 ，他們在麻州整整住了30年。以他們的「人生三段論」理念，人生前30年在台美兩地唸書，麻州歲月正是人生工作、養家、把一對女兒撫養成人的第二個30；陳宏林說，如果能活到90歲，60歲以後應是回頭照顧自己的歲月，搬到新罕布夏州，是退休 和人生最後一個30的規畫之一。

影片來源：記者唐嘉麗

活得簡單 退休追求隨遇而安

兩人都從事電腦業工作，空巢後開始為退休做準備，先是賣掉住了20年的Sudbury鎮大房子，搬到離上班地點近的Marborough鎮；60歲退休後，選定不課所得稅、遺產稅、房價低的新罕州為退休住處。

「把自己照顧好，也包括清理自己的物品，將來不給子女添麻煩」，陳宏林說，幾次搬家，清掉絕大部分幾十年累積的物件；「退休就是要愈來愈簡單，愈來愈能隨遇而安」；他舉例，年紀大了，住100萬的房子跟50萬差不了多少，但多出的50萬，卻可讓生活方式大不相同。

三年前搬到南新罕州，兩夫婦愛上相對安靜、放鬆的環境和生活步調；他們說，住得稍遠，並未脫離原來的社交圈，除了朋友相約爬山郊遊，彼此用網路電話聊天的機會更多，疫情 之後更是如此，倒是因為疫期無處可去，天天在住宅社區散步，交了很多鄰居朋友。

母親還住台灣的黃麗貞說，疫情前，每年總回去兩次，一次待上一、兩個月；退休後，兩人還有四處旅遊、每年至少探遊一個國家公園的計畫，想在還跑得動的時候，遊遍美國。

為了享受退休人生，不讓疫情阻擋計畫，兩人今年夏天賣掉新罕州住了三年的town house，決定僅留下夏天可以居住的新罕州一臥室小公寓；在不旅行時，分頭住在女兒德州住處旁購買的小套房(studio)，以及靠近幾個哥哥的北加州齡樂社區。

陳宏林、黃麗貞夫婦賣屋買房車旅遊全美國。 (記者唐嘉麗／攝影)

房車為家 勇於打破舒適圈

黃麗貞說， 擔憂疫情旅行不安全，本想租房車(RV)，但覺得10天4000元的租金太貴，15到18萬元的新車又得等兩、三個月；無意間看到22.5呎長、9年新、哩數2.4萬、賣價6.1萬的二手車，覺得合適，就買了下來。

花了幾個月研究、學習、試住，在新英格蘭金秋季節，兩人踏上跨越美國之旅。陳宏林坦承興奮中不免對全新和未知「壯舉」有點擔心，「有很多要學習和適應的技能」，他說，「人生另一段新的生活旅程就要展開」。

賣掉房子，沒有負擔，雖然輕鬆，卻有種無家可歸的失落；直到買下房車，才又找到有家的心安感覺；陳宏林說，退休族各有不同，每個人都在適應，下一段日子，不一定延續過往模式，以前的方式也許不適合現在的需求；為找尋適合自己的退休生活而走出去，也許因為打破舒適圈而不安，卻很有必要；他相信，「有改變，就有機會」。