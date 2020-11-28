我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

記者唐嘉麗／波士頓報導
陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)
陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

陳宏林、黃麗貞夫婦來美攻讀學位，1987年畢業後找到第一份工作，直到2017年搬到新罕布夏州，他們在麻州整整住了30年。以他們的「人生三段論」理念，人生前30年在台美兩地唸書，麻州歲月正是人生工作、養家、把一對女兒撫養成人的第二個30；陳宏林說，如果能活到90歲，60歲以後應是回頭照顧自己的歲月，搬到新罕布夏州，是退休和人生最後一個30的規畫之一。

影片來源：記者唐嘉麗

活得簡單 退休追求隨遇而安

兩人都從事電腦業工作，空巢後開始為退休做準備，先是賣掉住了20年的Sudbury鎮大房子，搬到離上班地點近的Marborough鎮；60歲退休後，選定不課所得稅、遺產稅、房價低的新罕州為退休住處。

「把自己照顧好，也包括清理自己的物品，將來不給子女添麻煩」，陳宏林說，幾次搬家，清掉絕大部分幾十年累積的物件；「退休就是要愈來愈簡單，愈來愈能隨遇而安」；他舉例，年紀大了，住100萬的房子跟50萬差不了多少，但多出的50萬，卻可讓生活方式大不相同。

三年前搬到南新罕州，兩夫婦愛上相對安靜、放鬆的環境和生活步調；他們說，住得稍遠，並未脫離原來的社交圈，除了朋友相約爬山郊遊，彼此用網路電話聊天的機會更多，疫情之後更是如此，倒是因為疫期無處可去，天天在住宅社區散步，交了很多鄰居朋友。

母親還住台灣的黃麗貞說，疫情前，每年總回去兩次，一次待上一、兩個月；退休後，兩人還有四處旅遊、每年至少探遊一個國家公園的計畫，想在還跑得動的時候，遊遍美國。

為了享受退休人生，不讓疫情阻擋計畫，兩人今年夏天賣掉新罕州住了三年的town house，決定僅留下夏天可以居住的新罕州一臥室小公寓；在不旅行時，分頭住在女兒德州住處旁購買的小套房(studio)，以及靠近幾個哥哥的北加州齡樂社區。

陳宏林、黃麗貞夫婦賣屋買房車旅遊全美國。 (記者唐嘉麗／攝影)
陳宏林、黃麗貞夫婦賣屋買房車旅遊全美國。 (記者唐嘉麗／攝影)

房車為家 勇於打破舒適圈

黃麗貞說， 擔憂疫情旅行不安全，本想租房車(RV)，但覺得10天4000元的租金太貴，15到18萬元的新車又得等兩、三個月；無意間看到22.5呎長、9年新、哩數2.4萬、賣價6.1萬的二手車，覺得合適，就買了下來。

花了幾個月研究、學習、試住，在新英格蘭金秋季節，兩人踏上跨越美國之旅。陳宏林坦承興奮中不免對全新和未知「壯舉」有點擔心，「有很多要學習和適應的技能」，他說，「人生另一段新的生活旅程就要展開」。

賣掉房子，沒有負擔，雖然輕鬆，卻有種無家可歸的失落；直到買下房車，才又找到有家的心安感覺；陳宏林說，退休族各有不同，每個人都在適應，下一段日子，不一定延續過往模式，以前的方式也許不適合現在的需求；為找尋適合自己的退休生活而走出去，也許因為打破舒適圈而不安，卻很有必要；他相信，「有改變，就有機會」。

退休 疫情 新罕布夏州

上一則

美亞健康協會獲得芝加哥公共衛生部经费將協助社區發展心理健康咨詢與治療服務

下一則

僑教中心線上文化研習 教做麵包

延伸閱讀

受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西

受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西
美疫情煞不住 染疫破1300萬例 連17天住院人數創紀錄

美疫情煞不住 染疫破1300萬例 連17天住院人數創紀錄
留學新生銳減4成 逾半在海外上網課

留學新生銳減4成 逾半在海外上網課
疫苗問世將助漲美股與經濟？分析師指明年這一地方更優

疫苗問世將助漲美股與經濟？分析師指明年這一地方更優
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
被盯上? 萬達賣掉美國五星級酒店項目 清空海外地產

被盯上? 萬達賣掉美國五星級酒店項目 清空海外地產

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了