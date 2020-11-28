老人優惠各地不同 新英格蘭6州比一比

新英格蘭各州都為老年人提供不同程度的釣魚執照優惠。(讀者提供)

美國 銀髮族享有不同的節稅或消費折扣，各地超市、藥房、餐館、零售店為老人提供折扣，各州不同的樂齡族稅務、交通、娛樂活動優惠政策差異頗大，也成為老人選擇退休地點的參考。

根據消費研究網站 Cheapism 今夏對美國50州所做的「最佳老人津貼」(Best Perks for seniors)報告，新英格蘭地區六州的銀髮族稅收、交通和娛樂活動政策如下：

康州

-聯邦稅單上個人調整後總收入(Adjusted Gross Income)不及5萬元、夫妻聯合申報AGI 不到6萬元者，免繳社會安全金州稅；

-收入低於3萬5300元的單身老人可獲最多1000元的地產稅減免，收入低於4萬3000元的聯合申報者可獲最高1250元的地產稅減免；

-免收所有州立大學所有課程的學費；

-持有Medicare卡的老人搭乘公共交通工具有可享優惠票價；

-65歲及以上老人可免繳狩獵和釣魚 執照費用。

緬因州

-退休收入不超過1萬元者 ，免繳社會安全金州稅；

-65歲以上可在緬州大學系統免費旁聽或修習大學部課程；

-享有全州公共交通半價的優惠；

-70歲及以上每年的打獵和釣魚報照8元；

-65歲及以上居民可免費進入州立公園 。

麻州

-社會安全金收入免稅；

-60歲以上可享某些學費減免和折扣；

-可享MBTA交通系統乘車優惠價；

-70歲及以上者可免費取得打獵和釣魚執照，60歲及以上海釣執照免費；

-62歲及以上可購買10元的終生州立公園通行證。

新罕布夏

-僅收股息和利息收入稅；

-65歲及以上得免付州立公園門票；

-68歲及以上者可打折購買打獵和釣魚執照；

-65歲及以上每學年可以免費在新罕布夏大學修兩門學分課程；

-65歲及以上可享多個城市交通工具半價優惠。

羅德島

-AGI收入不到10萬元的夫婦及低於8萬的個人，社會安全金收入免稅；

-60歲及以上可在羅德島大學系統免費修課；

-65歲及以上可免費取得打獵和釣魚執照；

-65歲及以上低收入老人得享公共交通票價優惠。

佛蒙特

-60歲及以上每學期可以半價在任何佛州公高校修兩門課；

-70歲及以上得免費取得打獵和釣魚執照；

-62歲及以上可以2元購買綠山通行証，終身免費進入州立公園；

-60歲及以上可享某些Green Mountain Transit火車路線減價票價。