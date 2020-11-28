我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

老人優惠各地不同 新英格蘭6州比一比

記者唐嘉麗／波士頓報導
新英格蘭各州都為老年人提供不同程度的釣魚執照優惠。(讀者提供)
新英格蘭各州都為老年人提供不同程度的釣魚執照優惠。(讀者提供)

美國銀髮族享有不同的節稅或消費折扣，各地超市、藥房、餐館、零售店為老人提供折扣，各州不同的樂齡族稅務、交通、娛樂活動優惠政策差異頗大，也成為老人選擇退休地點的參考。

根據消費研究網站 Cheapism 今夏對美國50州所做的「最佳老人津貼」(Best Perks for seniors)報告，新英格蘭地區六州的銀髮族稅收、交通和娛樂活動政策如下：

康州

-聯邦稅單上個人調整後總收入(Adjusted Gross Income)不及5萬元、夫妻聯合申報AGI 不到6萬元者，免繳社會安全金州稅；

-收入低於3萬5300元的單身老人可獲最多1000元的地產稅減免，收入低於4萬3000元的聯合申報者可獲最高1250元的地產稅減免；

-免收所有州立大學所有課程的學費；

-持有Medicare卡的老人搭乘公共交通工具有可享優惠票價；

-65歲及以上老人可免繳狩獵和釣魚執照費用。

緬因州

-退休收入不超過1萬元者 ，免繳社會安全金州稅；

-65歲以上可在緬州大學系統免費旁聽或修習大學部課程；

-享有全州公共交通半價的優惠；

-70歲及以上每年的打獵和釣魚報照8元；

-65歲及以上居民可免費進入州立公園

麻州

-社會安全金收入免稅；

-60歲以上可享某些學費減免和折扣；

-可享MBTA交通系統乘車優惠價；

-70歲及以上者可免費取得打獵和釣魚執照，60歲及以上海釣執照免費；

-62歲及以上可購買10元的終生州立公園通行證。

新罕布夏

-僅收股息和利息收入稅；

-65歲及以上得免付州立公園門票；

-68歲及以上者可打折購買打獵和釣魚執照；

-65歲及以上每學年可以免費在新罕布夏大學修兩門學分課程；

-65歲及以上可享多個城市交通工具半價優惠。

羅德島

-AGI收入不到10萬元的夫婦及低於8萬的個人，社會安全金收入免稅；

-60歲及以上可在羅德島大學系統免費修課；

-65歲及以上可免費取得打獵和釣魚執照；

-65歲及以上低收入老人得享公共交通票價優惠。

佛蒙特

-60歲及以上每學期可以半價在任何佛州公高校修兩門課；

-70歲及以上得免費取得打獵和釣魚執照；

-62歲及以上可以2元購買綠山通行証，終身免費進入州立公園；

-60歲及以上可享某些Green Mountain Transit火車路線減價票價。

釣魚 州立公園 美國

上一則

156→264 佛州安養院確診數2周激增70%

下一則

研究：麻州退休開銷全美第2高 夫妻每年開銷至少4萬

延伸閱讀

避疫新英格蘭戶外滑雪夯 門票估漲5%

避疫新英格蘭戶外滑雪夯 門票估漲5%
因應防疫 業者改裝車輛、家門口接送

因應防疫 業者改裝車輛、家門口接送
MTA:若聯邦撥款不到位 將裁員並削減40%公共交通服務

MTA:若聯邦撥款不到位 將裁員並削減40%公共交通服務
全美10大校園重開安全州 新英格蘭占6席

全美10大校園重開安全州 新英格蘭占6席
麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離

麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離
20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%