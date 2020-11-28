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研究：麻州退休開銷全美第2高 夫妻每年開銷至少4萬

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州生活費高，據調查如今住進麻州退休人社區，平均一個月的費用是4002元。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州生活費高，據調查如今住進麻州退休人社區，平均一個月的費用是4002元。(記者唐嘉麗／攝影)

需要多少錢，才能舒適地退休？ 據波士頓麻州大學老年醫學研究所今夏公布的「老年指數」(Elder Index)， 麻州是全美第二貴的退休州，一對身體健康的退休夫妻，住在麻州每年基本開銷至少4萬元。

根據不同地方的物價、基本必需品年度費用估算出的「老年指數」，一對身體健康和租房居住的退休夫婦在麻州僅只支付房租、食物、交通、醫療保健費用、少量雜項支出，每年需要4萬5252元；如果擁有房屋的退休夫婦每年需要3萬8424元。

專家說，波士頓居住成本高，主要原因是房屋貴、租金高；而「老年指數」估算的生活費僅是基本維生費用，談不上愉悅退休生活的品味生活(lifestyle)；據波士頓環球報，富達投資(Fidelity Investments）副總裁西洛伊絲(Jennifer Sirois)說，要想維持退休前的生活方式，退休者需要有八成的退休前收入。

據波士頓學院(Boston College)退休研究中心，大多美國民眾的退休儲蓄都不夠，但許多人可以控制其間的差距；即使在經濟不景氣之際，小小的作為也能為未來退休做出重大影響。

專家建議，退休金不足的屆齡退休者可繼續工作，延長工作時間是增加退休儲蓄的最佳方法；延遲領取社會安全基金，每年每月補助金將增加7-8%。

即使退休之日還遠在天邊、即使在金融危機期間也應及早開始儲存退休金；許多人面對疫情挑戰，考慮減少401k的存款，專家說，「這不是個好主意」，如果已經減少存款，應考慮恢復或重新評估。西洛伊絲建議年輕人應利用工作單位提供的401k計畫存退休基金、 償還債務，並建立應急基金。

住在大波士頓地區的退休者考慮推遲支付財產稅也是一個辦法；這個項目允許低收入的屋主延遲繳付房屋稅，這筆稅款在屋主死後，將由其財產繼承者或出售該屋後合計利息後補繳。波士頓學院退休研究所經濟學家穆內爾(Alicia Munnell)說，許多地方政府覺得退休者延稅會造成城鎮財務負擔，因此並不宣傳此項目，許多人不知有這種選擇；她主張此項目應擴大，由州府資助，讓任何收入的退休者都可參加延房屋稅計畫。

退休者還可以考慮離開麻州，搬到價格較低的地方退休；據「老年指數」估計，一對在康州有房的退休夫婦每年生活費3萬7920元，在賓州需要3萬1884元；選擇生活費用便宜的地點退休，不但省錢，賣掉麻州的住屋，還能帶上一筆可供退休後享用的財富。

退休金 麻州 波士頓

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