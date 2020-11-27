佛蒙特州自填總統選票 佛奇、乳酪都上榜

佛蒙特州選民自填心儀總統，防疫專家佛奇得票最多。(美聯社)

今年大選，65% 的佛蒙特州選民投給白登，川普拿下30%選票；有1924人在自填候選人欄(write-in )寫下心目中的人選；當然，其中不少是以惡搞方式表達對兩黨候選人「投不下去」。牧業發達、喜愛乳酪的佛蒙特選民，甚至有人在選票上填進「切達起司」(cheddar cheese)做總統。

根據該州選舉結果官網，自填選票中獲票最多的是白宮 新冠病毒抗疫顧問佛奇(Anthony Fauci)，共有14票；麻州共和黨籍州長貝克則獲13票；新英格蘭 地區最受歡迎運動員之一的布雷迪獲得四票。有八人投票給每次都參選總統、主張給每個美國 人一匹小馬的表演藝術家蘇普林(Vermin Supreme)。

電視名人歐普拉(Oprah Winfrey)獲得六票；鄉村歌手尼爾森(Willie Nelson)有四票；演員「巨石強森」(Dwayne 'The Rock' Johnson)得三票；曾與李小龍合演「猛龍過江」的武術師諾里斯(Chuck Norris) 獲得兩票。

其餘名人還有NBA球星詹姆斯(Lebron James)、電視主持人菲爾醫生(Dr. Phil)、著名女星洛佩茲(Jennifer Lopez)、近年進軍政壇的嘻哈饒舌歌手「搖滾小子」(Kid Rock)、81歲的老牌女歌手透納(Tina Turner)、重金屬搖滾樂創始人奧斯本(Ozzy Osbourne)、著名嘻哈饒舌音樂組合「武當幫」(Wu-Tang Clan)、98歲的「黃金女郎」女演員懷特(Betty White)、 男演員基努李維(Keanu Reeves)、男演員庫柏(Bradley Cooper)、女演員麥卡西(Melissa McCarthy)等。