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哈佛：在家快速篩檢 有助控制疫情

記者劉晨懿之╱波士頓報導
哈佛大學和科羅拉多大學在一項新的研究中發現，大規模頻繁進行快速出結果的測試可遏制新冠病毒的傳播。(取自塔夫茨大學臉書)
哈佛大學和科羅拉多大學在一項新的研究中發現，大規模頻繁進行快速出結果的測試可遏制新冠病毒的傳播。(取自塔夫茨大學臉書)

哈佛大學公共衛生學院和博爾德科羅拉多大學的研究人員在一項新研究中發現，大規模頻繁進行快速出結果的測試可遏制新冠病毒的傳播。

據哈佛學生校報，這篇發表在「科學進展」上的研究指出，推廣檢測應該優先考慮可及性、頻率和出結果時間，而非 「測試靈敏度」。

該論文作者James A. Hay表示，雖然利用聚合酶鏈反應（PCR）檢測病毒的測試更能準確識別感染者，但出結果時間較長，對群體測試效果並不高。

他認為，目前測試的問題之一是一直侷限於非常敏感的PCR測試上，但這種測試並不是為大規模部署測試而設計的；雖然快速新冠測試的靈敏度低於PCR測試，但可在15分鐘內出結果，而PCR測試則需幾日。

Hay說，與PCR測試相比，快速、在家測試的靈敏度較低，這意味著患者必須有更高的病毒負荷才能檢測到病毒。但在大多數情況下，在短暫的感染早期，感染者不具感染性。而快速檢測靈敏度的問題可被其優勢抵消，包括生產成本低，容易使用，可在家中進行。關鍵是，通過非常頻繁測試人群，更有可能發現具有傳染性的感染者。

他認為，快速測試可用在限制傳播的公衛工具，而非醫學診斷。當大規模快速測試時，還需配合有效隔離；從整個社會層面，更明確哪些人需要自我隔離，而不需要全民封鎖。不過，他提醒，快速檢測陰性者也需警惕，並非確定未感染。

檢測 在家測試 哈佛大學

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