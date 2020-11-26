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麻州擬啟用藍牙追蹤感染傳播

記者劉晨懿之╱波士頓報導

麻州州府正在考慮推廣使用移動設備上的藍牙信號來追蹤和警告曾接觸新冠病毒感染者的人。州公衛署正在尋求投標商協助試點數字接觸追蹤(digital contact tracing)，了解其有效性及是否存任何隱私或安全缺陷。

據MassLive報導，麻州州府正在為 「病毒接觸通知應用項目(Exposure Notification Application Project)」相關的三個子項目尋求投標商。

該項目涉及試點使用谷歌蘋果公司開發的數字接觸追蹤技術。州長貝克4月份曾與谷歌和蘋果公司代表了解情況；當時，他說，如果不損害居民隱私，麻州可以考慮數字聯繫追蹤。

在7月密切聯繫者減員後，近期新冠疫情反覆，州府再聘數百名聯絡人，並尋找加強人工聯繫追蹤項目的方法。

蘋果和谷歌9月份推出EN Express，如果用戶聯繫人檢測呈陽性，就可利用藍牙信號通知該用戶。該技術可以讓新冠呈陽性用戶匿名通知在診斷前幾天內有密切接觸者的手機。

此次投標是第一個項目，州府正尋找大學校園、工作場所、市政當局等合作伙伴試點使用此技術。

州府還在尋找能夠試開放第三方密切接觸通知應用的商家進行試點。州府稱，第三方應用可以使用谷歌和蘋果創建的設計模板或自行開發的模板；會查看該應用是否可以提供EN Express無法提供的好處。此項目投標者需結合第一個項目進行本地試點。

第三個項目是關於隱私和安全審查。該州尋求承包商通過上述第一個和第二個試點的第三方應用程序來審查EN Express的隱私和安全部分。

該項目預計將在未來兩個月內啟動。投標截止日期為12月1日。被選中的承包商會在12月11日接到通知，預計項目試點啟動日期是1月1日，預計在2月26日左右完成。

隱私 蘋果 谷歌

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