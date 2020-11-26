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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

疫期關閉照收費 麻州BSC健身房挨告

記者唐嘉麗／波士頓報導
已申請破產的BSC在麻州有31家健身房營業點，因疫期不當收費挨告。(記者唐嘉麗／攝影)
已申請破產的BSC在麻州有31家健身房營業點，因疫期不當收費挨告。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州檢察長希莉（Maura Healey）24日對波士頓健身俱樂部(Boston Sports Clubs)提起訴訟，指控該公司3月中因疫情爆發關閉健身房後仍繼續向消費者收費，並且不退還費用。

希莉說，疫情開始後，BSC完全無視會員、良好商業慣例和法律，雖聲稱要做正確的事，卻違背諾言；檢察長辦公室採取行動，是要為數以千計被BSC欺騙的人討公道。

她說，BSC3月16日關閉麻州31個營業點後，檢察長辦公室已收到2000多個投訴；消費者表示無法取消會員資格，即使健身房關閉，BSC照舊自信用卡或銀行帳戶中扣除月費；BSC會員打電話、發電郵或通過社媒都無法聯繫到任何人。

BSC屬於Town Sports International公司，在東北部地區有185家健身房，擁有60萬會員；今年9月Town Sports公司因為拖欠租金、欠30個最大債權人2300多萬元，而申請破產保護。

今年春季BSC曾向檢察長辦公室承諾關閉期間停止向會員收費、同意免費凍結帳戶和取消會員資格；但希莉說，他們未遵守協議，在健身房7月重開時，再次在未經會員同意下自動在信用卡和銀行帳戶中收取會費；若取消會籍，還要另外收費10元；若會員拒絕付款，便向他們收取30元至120元不等的常規月費。

據波士頓環球報，目前至少有三起針對BSC的訴訟，但因母公司破產案而被擱置； 根據檢察官辦公室發言人，與私人團體不同，麻州並不受相同的破產法約束，因此訴訟案件可以向前推進；檢察長辦公室將在破產案中增列消費者為債權人，讓會員有資格收回所支付的不合理費用，訴訟中還要求法官向BSC課處罰金。

曾為勒星頓鎮BSC十年之久的黃姓會員說，健身房的朋友們提到BSC沒有一個不是一肚子牢騷和怨氣；經理人員應對會員交涉不合理收費詢問時，態度強硬惡劣；自己在7月初重開首日就送電郵表明要取消會籍，結果信用卡還自動被刷了兩個月會費；打電話詢問時，對方告知當年合約上有取消會籍後還需繼續收費30天，以便辦理手續條例；另一個月的收費，是收到會員寄回的會員卡已是7月底，從那時起計算30天，所以8月也需繳費。

她說，還有要求退會的朋友說BSC不但在戶頭中扣除月費，還收取退會會員69元年費，因為向信用卡公司申請阻止付款，被BSC處罰性加倍收費。大家一致同意，這家公司貪婪無度，因已倒閉，對拿回被收取的不合理費用不抱希望，但樂見貪商吃官司、被處罰。

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