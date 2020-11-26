NECLTA年會 全球70學府260師線上交流
新英格蘭地區中文教師協會(NECLTA)日前在Zoom平台上舉行第九屆年會暨中文教學國際會議，來自美、中、歐洲近70個學府和機構的260名與會者參與24個專題報告小組，共有70餘位老師做專題發言。
NECLTA執行主席王命全教授宣佈大會開幕，年會主席王志軍介紹大會主題「新形勢下的中文教學」和學術報告接受情況；會長麻省理工大學教授陳彤總結兩年來發展狀況，宣佈下屆會長由羅德島大學教授吳瑜出任，副會長是麻州大學教授王志軍。
兩位大會主講嘉賓前波士頓教育局外語部主任林游嵐和羅德島大學教授何文潮，分別總結疫情以來K-12中文教師面臨的新挑戰與對策，及提出以全面網課為契機，推廣「電腦中文」科技輔助教學。
分組報告時間的講座內容有沉浸式課堂教學、聽力教學、詞彙和文化教學、線上教學創新、寫作教學、電影教學、二語習得研究、語法教學、語言測試、K-12教學創新等。
麻省理工大學的高畔畔、周康老師帶領明德暑校二、三年級團隊，介紹線上沉浸式課堂中文化教學的挑戰與嘗試，以及遠程教學的設計與反思；羅德島大學何文潮、張一平、楊清鈺、蔡江坪，與耶魯大學的梁寧輝、哈佛大學王薇，以羅德島大學暑期班為例，介紹怎樣發揮網課特點，打造以人為本的暑期密集項目。
北京語言大學教授楊玉玲分析PLECO字典的問題並提出新一代學習詞典研發的策略；布朗大學的蘇麓壘老師回顧並分析中文聽力教學研究的問題、挑戰與對策；波士頓大學的孫鴻運老師以飲食為例，引入主題單元教學的原則和實踐，展示聽力、閲讀和朗讀訓練，並提出提高學生思維水平的飲食文化對比題目；印第安納大學教授陳雅芬、漢密爾頓大學教授黃苕冠和王卓義、新澤西學院劉亮吟老師，以電影「生生」和「別告訴她」為例，討論如何在中文課堂裡通過電影進行文化教學。
麻省理工大學的梁敏敏老師演示如何在網課環境中打造學生社區；羅德島大學教授吳瑜介紹如何設計水平運用能力測試(IPA)，將課程目標、授課內容與測評有機結合起來；安城學院的滕小萍老師介紹如何以口試測試互動； 聖十字學院教授Claudia Ross展示如何使用story jumper測試口語與寫作任務。塔夫茨大學的萬敏老師用介紹事實為主的方式，把文化融入到語言教學當中；楊百翰大學的楊莎莎老師去年參加了塔夫茨大學中文教學領袖班，在本次年會中做了題為「網絡教學中如何給予中高年級學生有效的反饋」的精彩演講，引發與會老師對學生評估新的思考。
K-12的老師們也當仁不讓，為大會帶來許多精采報告，如Amy Guo老師分享通過電影節促進學生在生活中使用中文，Xuan Wang 和Qing Zhong 展示超級文檔的教學設計元素，何小蔓老師介紹如何在線上教學中融入漢字教學等。
參與組織活動的吳瑜、陳毅星說，會後調查顯示，100%的與會者表示對報告質量與會議組織十分滿意，感謝NECLTA協會在疫情當下，為K-16的中文教育工作者提供學習和交流的平台。
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