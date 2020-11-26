NECLTA年會 全球70學府260師線上交流

羅德島大學教授何文潮做大會主題報告。(主辦方提供)

新英格蘭地區中文教師協會(NECLTA)日前在Zoom平台上舉行第九屆年會暨中文教學國際會議，來自美、中、歐洲近70個學府和機構的260名與會者參與24個專題報告小組，共有70餘位老師做專題發言。

聖十字學院教授Claudia Ross(右下)展示如何使用story jumper測試口語與寫作任務。(主辦方提供)

NECLTA執行主席王命全教授宣佈大會開幕，年會主席王志軍介紹大會主題「新形勢下的中文教學」和學術報告接受情況；會長麻省理工大學教授陳彤總結兩年來發展狀況，宣佈下屆會長由羅德島大學教授吳瑜出任，副會長是麻州大學教授王志軍。

兩位大會主講嘉賓前波士頓教育局 外語部主任林游嵐和羅德島大學教授何文潮，分別總結疫情 以來K-12中文教師面臨的新挑戰與對策，及提出以全面網課為契機，推廣「電腦中文」科技輔助教學。

分組報告時間的講座內容有沉浸式課堂教學、聽力教學、詞彙和文化教學、線上教學創新、寫作教學、電影 教學、二語習得研究、語法教學、語言測試、K-12教學創新等。

麻省理工大學的高畔畔、周康老師帶領明德暑校二、三年級團隊，介紹線上沉浸式課堂中文化教學的挑戰與嘗試，以及遠程教學的設計與反思；羅德島大學何文潮、張一平、楊清鈺、蔡江坪，與耶魯大學的梁寧輝、哈佛大學王薇，以羅德島大學暑期班為例，介紹怎樣發揮網課特點，打造以人為本的暑期密集項目。

北京語言大學教授楊玉玲分析PLECO字典的問題並提出新一代學習詞典研發的策略；布朗大學的蘇麓壘老師回顧並分析中文聽力教學研究的問題、挑戰與對策；波士頓大學的孫鴻運老師以飲食為例，引入主題單元教學的原則和實踐，展示聽力、閲讀和朗讀訓練，並提出提高學生思維水平的飲食文化對比題目；印第安納大學教授陳雅芬、漢密爾頓大學教授黃苕冠和王卓義、新澤西學院劉亮吟老師，以電影「生生」和「別告訴她」為例，討論如何在中文課堂裡通過電影進行文化教學。

麻省理工大學的梁敏敏老師演示如何在網課環境中打造學生社區；羅德島大學教授吳瑜介紹如何設計水平運用能力測試(IPA)，將課程目標、授課內容與測評有機結合起來；安城學院的滕小萍老師介紹如何以口試測試互動； 聖十字學院教授Claudia Ross展示如何使用story jumper測試口語與寫作任務。塔夫茨大學的萬敏老師用介紹事實為主的方式，把文化融入到語言教學當中；楊百翰大學的楊莎莎老師去年參加了塔夫茨大學中文教學領袖班，在本次年會中做了題為「網絡教學中如何給予中高年級學生有效的反饋」的精彩演講，引發與會老師對學生評估新的思考。

前波士頓教育局外語部主任林游嵐做大會主題報告。(主辦方提供)

K-12的老師們也當仁不讓，為大會帶來許多精采報告，如Amy Guo老師分享通過電影節促進學生在生活中使用中文，Xuan Wang 和Qing Zhong 展示超級文檔的教學設計元素，何小蔓老師介紹如何在線上教學中融入漢字教學等。

參與組織活動的吳瑜、陳毅星說，會後調查顯示，100%的與會者表示對報告質量與會議組織十分滿意，感謝NECLTA協會在疫情當下，為K-16的中文教育工作者提供學習和交流的平台。