疫期滑雪 提前規畫、預約是王道

2020-2021滑雪 季因疫情增添諸多不確定性，前往新英格蘭 本地滑雪場也需遵守州級防疫 法規和跨州旅行限制。計畫滑雪者最重要的是提前規畫，查看想去滑雪場的網站，了解政策和變化。

所有滑雪場都適用基本防疫措施，包括戴面罩和保持社交距離；滑雪者需遵守各地不同規定。

今年「說走就走」的滑雪之旅恐難實現。大多數雪場都增加提前預定和在線購票的要求，以限制面對面客戶服務及方便管理容量；由於防疫及容量限制，當天售票預計數量大幅減少。

另一個變化是，今年提前購票附加限制日期，也為方便管理人流量，如擁有多個新英格蘭雪場的Vail度假村集團，今年滑雪季要求索道票預訂綁定某一個滑雪場的某一個特定日期。

大多數情況下，季票持有者儘管保證入場和存優待條件，但也需提前預約；任何租賃需提前預約，且在取放設備時都有相關社交距離規定。

纜車售票量將減少，排隊者也將被間隔開；部分雪場限制僅同行者共乘纜車，關閉大型纜車線路。

以佛蒙特Killington滑雪場為例，要求滑雪者先查看佛蒙特旅行指導，無論是季票、聯票或當天購票者都必須提前在網上預約停車位，網上購買或買季票；當天前往停車場需掃預約確認郵件的電子碼，當天購票者可前往自動出票機領票，纜車和大型吊椅索道都限制最多兩個陌生人共乘。

往年的滑雪之旅還少不了度假村、基地區和附近城鎮的遊玩、休憩、享受美食和住宿。今年這些地方將因疫情受各類限制。滑雪場基地區不會全天開放，而改鼓勵顧客在車上更衣、穿戴和存放設備。

另外，大多數雪場都取消教滑雪大型課程，僅開放一對一或同行者團隊教學。