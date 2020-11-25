因應旅行限制 業者改裝車輛、家門口接送

為應對疫情，方便滑雪者，GoSherpa公司改進車輛，增加換衣換裝備空間。（GoSherpa公司提供）

麻州 自11月21日起將把新罕布夏州和緬因州排除在「低風險州」之外，意味著新英格蘭地區目前僅來回佛蒙特州不受旅行限制；但佛蒙特州當前規定，任何從其他地方前往或回到該州都隔離14天，或持陰性檢測結果加隔離7天；新罕布夏州目前不對新英格蘭其他州設旅行限制；緬因州自11月16日排除麻州「低風險」，但新罕布夏和緬因暫不受旅行限制。

上述旅行限制是當前滑雪 場、相關業者及滑雪者最關心的問題之一。滑雪場門對門交通服務GoSherpa公司創辦人梁肯尼(Kenny Leung)說，新罕布夏、緬因和佛蒙特三州居民人口少，如設旅行限制，僅州內滑雪者前往，則人數將大幅減少。

這三州吸引大批麻州和紐約滑雪者，梁肯尼說，本滑雪季GoSherpa公司原本計畫開放來往紐約和佛蒙特州雪場的線路，但由於旅行限制而放棄，改專注於接送波士頓滑雪者前往新罕布夏和緬因滑雪場。不過，近日麻州也新增限制，預計對其生意增添新挑戰。

梁肯尼說，由於新冠疫情 ，該公司提供的小團體、家門口接送的可負擔交通服務體現出優勢。在3月公司因疫情暫停服務後，為應對疫情，梁肯尼將公司車輛改裝，增設隔間和擋板、小桌及更衣室，加裝暖氣空氣淨化系統；他還要求乘客戴口罩，填寫健康問卷。

在過去兩年，該公司前往新英格蘭20個不同雪場，每個周末安排一個地點；但今年計畫僅前往兩個雪場。由於容量限制影響收入，他預計滑雪場今年不會向往年一樣提供折扣票。不過，他公司還是會為乘客提供纜車折扣票和租賃優惠等。

今年天氣較暖，很多雪場都推遲開放，GoSherpa公司計畫今年從聖誕節所在周經營到明年4月。不過，梁肯尼說，疫情多變，無人能預測雪場今年能開放多久，也無法預知旅行限制對滑雪者的影響，因此他將根據實際情況隨時變更計畫。