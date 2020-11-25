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避疫新英格蘭戶外滑雪夯 門票估漲5%

記者劉晨懿之／波士頓報導
今年由於疫情限制室內聚會和活動，滑雪需求大增。(記者劉晨懿之／攝影)
今年由於疫情限制室內聚會和活動，滑雪需求大增。(記者劉晨懿之／攝影)

新英格蘭冬季漫長，滑雪運動廣受歡迎，今年由於疫情限制室內活動，滑雪需求巨大，各大滑雪場報告預售票和季票都銷售大熱；但因疫情限制和風險，預計滑雪花費將進一步推高。

據波士頓環球報，麻州Wachusett滑雪場今年收到更多顧客問詢，部分往年不會滑雪或通常去其他州滑雪者，今年由於疫情選擇在麻州進行戶外運動。但該滑雪場可能僅能容納正常容量的一半約2100人；還花費了數十萬元做防疫保障，包括購買大批戶外用餐加熱燈和野餐桌，建造戶外平台，方便室外穿戴裝備，設置便攜式廁所，防止室內廁所聚集等。

很多業內人士指出，滑雪不太容易傳播病毒，在室外進行，距離大多很遠，通常會捂住口鼻保持溫暖。但滑雪場的索道、纜車、設備租賃店、餐廳和旅館都是防疫重點，會受容量限制。

滑雪場將限制纜車和索道人數，僅供共同前往者同坐，關閉室內就餐區，不鼓勵在度假村閒逛、長時間就餐或休憩；敦促滑雪者盡量在車內更換好衣服和準備好裝備。為限制人流，不少度假村也鼓勵顧客提前購買或預約。

一系列防疫措施也讓滑雪這個原本就昂貴的運動更貴。業者預計今年門票會超過往年平均漲幅4%-5%。部分滑雪場優先開放給購買季票者，通常需花費數千元。擁有佛蒙特州Mount Snow和Stowe，新罕布夏州Attitash和Wildcat等多個雪場的Vail Resorts在9月就告知投資者，相較去年，季票銷售增長18%。該集團將優先為季票和多日纜車票持有者提供早季滑雪，旺季優先預約、使用纜車和租賃設備等優待。

據紐約時報，無論如Epic和Ikon這類多地可使用的聯票，還是如Bromley Mountain和Mad River Glen這樣獨立季票今冬銷售都很強勁。

由於避免人群和接觸，很多滑雪者放棄租賃而改自購設備，佛蒙特州很多滑雪設備店已銷售一空；由於滑雪者試圖避開度假村人群和防疫限制，越野滑雪和荒地滑雪及其他雪地運動設備銷售異常強勁。另還有度假村將酒店改造成私人「小木屋」，提供有經濟實力者可在滑雪場遠程工作和生活，且減少住宿感染可能性；Bolton Valley度假村本季改造的17個小木屋全部被預定。

波士頓地區滑雪愛好者陳冰受訪時說，往年她都會到佛蒙特或新罕布夏州雪場滑雪，但今年由於疫情仍在觀望，除擔憂人多感染，還顧及近期頒布的跨州旅行限制。如選擇前往，她計畫自備雪具、戴口罩、自帶食物，在車內更衣和用餐，自駕當天來回。

受疫情影響，滑雪場今年將限制纜車、就餐區、設備租賃和度假村人流量。(記者劉晨懿之...
受疫情影響，滑雪場今年將限制纜車、就餐區、設備租賃和度假村人流量。(記者劉晨懿之／攝影)

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