波士頓音協合唱團 雲端獻演

「2020希望的旋律」雲端音樂會參演人員合影，左上角為現任會長張婉哲。(波士頓音協資料組提供)

波士頓中國音樂家協會（BCMA) 所屬的音協合唱團日前舉辦「2020希望的旋律」線上音樂會。這是該團繼今年6月成功舉辦「以音樂，抗疫情 」音樂會後，又一次大型綜合性獨唱音樂會。 節目演播約3個小時，由在編團員每人一首，共同獻唱41首獨唱曲目，700多位各地觀眾遠程觀看了這場雲端 演出。

據音協新聞稿，這場演出活動是該團「打好基礎，上新台階」的重要舉措之一。該團認為，要想提高合唱團的整體水平，每個團員的聲樂和樂理素質都至關重要，多年來在合唱團的建設中，都以提高團員素質為重點；特別是今年疫情中，更組織兩個系列的大師課程，分別強攻「基礎樂理知識」 和 「聲樂歌唱的方法與技巧」兩大主題，並由BCMA現任會長，著名女高音歌唱家張婉哲進行系統授課。學員每周都在Zoom上聽課，課後再回放錄相，並認真完成書面作業和錄音錄像作業，老師閱覽作業後還給每個學員反饋糾錯，其正規的程度堪比大學課程。

此次演出的演唱者來自於各個聲部，音域色調都囊括全頻道範圍，所選曲目有中文及外文，經典及現代作品，包括「人說山西好風光」、「天邊飄來故鄉的雲」，「假如愛有天意」和「在水一方」等中文歌曲；還有難度較大的經典外文歌曲，如選自普契尼歌劇 詠嘆調「我親愛的爸爸」，歌劇「圖蘭多」中的「今夜無人入睡」，以及多尼采蒂的歌劇「愛之甘醇」中的「偷灑一滴淚」等。

音樂會藝術指導張婉哲擔任主持，她和BCMA藝術總監及其他聲樂老師對學員的進步給予高度評價。