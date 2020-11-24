感恩節將至 麻州醫院：切勿旅行、參加大型聚會

波士頓羅根機場感恩節前旅客量較去年少八成，20日以來約有2萬名旅客離境。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 各地醫院近100名醫護主管23日公開提醒民眾不要參加大型節日聚會，並敦促如計畫慶祝活動，應想想一線醫護人員；公開信中表示，「戴上口罩並避免參加大型聚會，是你能給在一線與新冠病毒作戰的醫護人員的最大禮物。」

據波士頓 環球報，近100名首席醫療官和護士長在連署信中，對新冠病毒疫情可能因為感恩節假期而更加迅速蔓延發出警告。

Mass General Brigham和Beth Israel Lahey Health等麻州最大的醫療系統以及許多社區醫院，如霍利奧克醫療中心(Holyoke Medical Center)、勞倫斯總醫院和鱈魚角醫院等都參與簽署此信。

信中說，戴口罩、避免聚會以及保持社交距離和經常洗手等防疫準則，對於遏制病毒的傳播至關重要，並防止醫院被新冠患者淹沒。

他們建議布置餐桌時，讓每人之間保持距離，避免共享飲料，食物或餐具；如果可能的話，選擇在室外慶祝。想辦法以組織網路聊天、駕車過節。」

麻省總醫院的急診醫生唐納（Stephen Donner）推文敦促民眾留在家裡過感恩節。他寫道，這個感恩節尤其應該待在家中，「你有能力阻止病毒傳播，這種病毒奪走了25萬多美國人未來所有的感恩節。」

麻州州長貝克以及許多健康專家一再警告，不要旅行、不要參加不同家庭成員的室內節日聚會。

貝克23日說，機場 安檢部門數據顯示今年旅行的人數比去年少，這表明這些信息已經引起許多人的共鳴；他敦促旅行者及與同住者以外人員接觸者，都應該遵守防疫措施。

波士頓機場今年感恩節前人流量較去年下降約80%，據Massport發言人Jennifer Mehigan，11月20日以來，羅根機場約有1.8萬至2萬名離境旅客；全國範圍，周末搭機人數創疫情來新高。

美國汽車協會聲明說，與2019年相比，麻州今年的旅行人數預計將下降9.7%，全國預計下降10%。

波士頓市長偉殊也敦促市民今年留在家中，並指出數據顯示室內聚會是新冠病毒的傳播源；他說，雖然感恩節通常是旅行看望家人和聚會的時間，但現在是非常時期，必須繼續保持警惕，遵循公共衛生指導，留在家裡、避免旅行，只和目前家庭成員一起度過感恩節。