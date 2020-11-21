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哈佛教員政治捐款多少？ 各學院有差異

記者唐嘉麗／波士頓報導
哈佛法學院教員99.46%的政治捐款都給民主黨人，個人平均政治捐款數額為3538元。(記者唐嘉麗／攝影)
哈佛法學院教員99.46%的政治捐款都給民主黨人，個人平均政治捐款數額為3538元。(記者唐嘉麗／攝影)

從聯邦政治捐款紀錄來看，哈佛大學各級教授明顯支持民主黨，但各學院間支持的程度有些差異。

商學院教員的政治捐款總數99萬668元，和個人平均數額3666元最高；其中57萬1670元捐給民主黨，5萬5500元捐給共和黨；商學院向為哈佛校園中共和黨支持者最多的學院，但研究顯示，今年捐款給共和黨的8.85%比例已比2015年時的37%明顯下降。

哈佛法學院教員總計政治捐款43萬6196元，99.46%都捐給民主黨，只有2000元捐到共和黨；法學院教員個人平均政治捐款數額僅次於商學院為3538元。

各學院中政治捐款總數排第二的是文理學院的93萬4608元；其中98.82%捐給民主黨。

體制上屬於文理學院、但在學生報分析研究中獨立在文理學院之外的該校工程與應用科學學院教員的政治捐款中位數是1885元，比文理學院內其他教員捐中位捐款額950元高得多；值得注意的是，42名工程與應用科學學院的18萬3399元全數捐給了民主黨候選人。

相較下，甘迺迪學院教員做政治捐款的人數較少，但平均捐款數較頗慷慨；57名捐款者共捐出32萬9109元，占哈佛捐款總數9％；平均每人2512.29元的黨派捐款全都歸向民主黨。

在哈佛校園中，政治色彩和興趣最淡薄應是教員政治捐款最少的設計研究生院，該學院教員平均的政治捐款為56元。

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