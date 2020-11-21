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羅德島疫情緊 11.30起限制商業2周…關酒吧、健身房

記者劉晨懿之/ 綜合報導
從11月30日起，羅德島將暫停部分經濟活動兩周。(取自州長雷蒙多推特)
從11月30日起，羅德島將暫停部分經濟活動兩周。(取自州長雷蒙多推特)

羅德島新冠肺炎住院人數已接近該州醫院容納能力，州長雷蒙朵(Gina Raimondo)宣布系列新限制措施，從11月30日至12月13日部分商業活動將暫停兩周。新罕布夏州近期病例也激增，州長蘇努努(Chris Sununu)頒布口罩令，要求居民在公共場所若無法保持社交距離，必需戴口罩。

雷蒙多19日說，未來六周將是危機中最艱難時期，11月30日開始的兩周內，關閉羅島州酒吧、健身房和賭場等娛樂和室內體育場所，餐廳堂食容量限制33%，縮短營業時間，每桌限制同住者；K-8年級學校維持開放，大多數高中生轉為遠程學習，高校全網課；零售店限制容量每100平方呎一人，該州企業將被要求讓大多數員工在家工作。

雷蒙朵敦促居民即日起避免與非家人社交聚會，感恩節盡量只與同住者慶祝，旅行建議名單上的外來者需按規定隔離或檢測

據羅島州公衛署數據，本月陽性新增病例激增，平均每天721例，19日新增921例，近300人住院。

雷蒙朵說，羅德島正處關鍵時刻，醫院新冠病人專用床位的容量已達97%；未來幾周，可能需要開設方艙醫院；即便床位增加，醫護人員配備恐不足，屆時醫院可能被迫拒絕病人篩查或診斷服務。

她說，民眾現在等待檢測時間太長，目標是在12月的第一周前將測試能力增加一倍；另將加強聯絡追蹤，也鼓勵陽性者自行通知。

她警告，如果州府在12月13日之前沒有看到改善，恐面臨全面封鎖。

新罕布夏州長的口罩令於11月20日生效，要求5歲以上居民在室內外公共場所不能與他人保持至少六呎距離者，需遮住口鼻。目前暫無對違反者的懲罰措施，部分因健康問題無法戴口罩者符可豁免，口罩令至少持續到1月15日。

據新罕布夏公衛署數據，19日新增529例陽性病例，創疫情以來新高，住院人數比兩周前增加一倍至98人。

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