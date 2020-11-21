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塔夫茨新冠檢測站 11.30起移至天滿街

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
塔夫茨醫學中心華埠新冠肺炎檢測點11月30日起，搬到天滿街276號新址。（截圖自谷歌地圖）
塔夫茨醫學中心華埠新冠肺炎檢測點11月30日起，搬到天滿街276號新址。（截圖自谷歌地圖）

塔夫茨醫學中心(Tufts Medical Center)華埠新冠肺炎檢測站將於11月30日起，搬到天滿街(Tremont Street)276號，新址對公眾開放，建議提前預約，營運時間是周一至周六上午8時至下午6時。

據塔夫茨醫院，該院檢測站從3月至10月已做逾13萬次檢測。檢測站新址位於塔夫茨停車場和紅十字會之間，與夏立臣街舊址一樣，接受沒預約者，使用病毒聚合酶鏈式反應(PCR)測試，測試結果二至三天後通知。

該檢測站將在運營日下午6時準時關門，提醒盡早到達；18歲以下受檢者需有監護人陪同。

塔夫茨醫院新址將提供加熱帳篷給等待檢測者，為保障社交距離，帳篷將從街角延伸到廣場至塔夫茨兒童醫院。當前檢測站將繼續運營至搬遷，感恩節關門。

該院提醒，聯邦醫療保險和聯邦補助計畫服務中心(CMS)及部分私營保險公司不再為未與感染者接觸、且無症狀者提供新冠測試費用，建議預先聯繫保險公司；如保險不包，收費為135元。另，麻州推行普測，在高風險地區開放免費檢測站，查詢完整檢測站名單可上網mass.gov/covid-19-testing

查詢塔夫茨醫院新冠檢測站詳情或預約檢測可上網https://bit.ly/3fkEVN4

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