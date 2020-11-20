哈佛前化學系主任辯護 專家：或將指控與「反華運動」聯繫

圖為哈佛大學。(美聯社)

哈佛學生校報指出，多位法律專家分析最近法庭文件認為，前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)被控就資金來源及與中國 關係說謊，其律師團隊可能會試圖說服陪審團，他被捲入川普政府更廣泛的「反華運動」中。還有法律專家質疑，利爾波是歷史上僅有30位美國 科學、工程和醫學三院院士之一，對其起訴並不利於美國。

據哈佛學生校報，利爾波律師在上個月的聽證會後聲明稱，利爾波不認罪是因為他確實無罪。他們打算行使快速審判權力，讓世界看到利爾波如何被扭曲為「海報男孩(poster boy)」；律師稱針對利爾波的案件「是一個騙局。」

聯邦司法部 在1月稱，「這些案件是司法部「中國計畫(China Initiative)」的一部分，反映了應對中國的國家安全威脅戰略重點，加強了總統的總體國家安全戰略。」

利爾波律師9月提出動議，要求聯邦提供與「中國計畫」和司法部對涉「千人計畫」認識的其他起訴相關的大量材料；還要求提供大陪審團的會議紀錄，稱由於聯邦政府「極度反華，圍繞這個案件誇大其詞。」檢察官反駁此案與更廣泛倡議的聯繫，指出指控為虛假陳述，並不直接因其涉及「千人計畫」，因此所提資料與此案無關。地方法官10月17日拒絕了利爾波律師的動議。

前司法部庭審律師亞當斯(Derek Adams)說，利爾波法律團隊可能試圖利用該案在「中國計畫」中的背景來證明其被捲入更廣泛的政治運動而受到不公平起訴。而聯邦政府也合理的想將此案與「中國計畫」保持距離，不想對整個計畫進行訴訟。

專門從事聯邦政府調查等業務的律師Kristen M. Schwendinger說，與其他涉及來自中國的教授的相關案件相比，利爾波案與眾不同；他不是中國公民，而是著名的美國科學家，因此備受關注。

Dorsey & Whitney律所合夥人Catherine X. Pan說，雖然無法獲得案件相關資料，但她對當局決定對利爾波提出刑事指控而不是使用其他手段感到驚訝。她指出，利爾波是罕見的美國三院院士，她質疑對利爾波的重磅起訴和刑事逮捕指控是否有助於美國在中美科技站保持領先地位。

她還指出，利爾波從中國來源處獲得的具體金額可能在翻譯中出差錯，金額將決定案件是否能上升到刑事指控。