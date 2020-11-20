涉「千人計畫」 前化學系主任告校方背棄 哈佛否認

圖為利爾波。(美聯社)

哈佛大學 知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)日前控告該校「背棄」，未履行合同義務為其支付法律辯護費用。哈佛大學近日向法院提交反對意見回應稱，利爾波在中國 活動對校方和聯邦政府 故意說謊，放棄了學校賠償保障和墊付費用的義務。

據哈佛學生校報，聯邦當局1月逮捕利爾波，指控他向調查其資金來源的政府官員作虛假陳述；哈佛大學隨即讓利爾波休假，並宣布內部調查。聯邦官員指控他隱瞞與中國 「千人計畫」的關系，沒有披露來自中國政府的資金。聯邦大陪審團6月起訴利爾波兩項虛假陳述，他拒絕認罪。聯邦當局7月在補充起訴書中指控利爾波涉嫌從中國獲得的收入涉及稅務犯罪。利爾波方律師10月聽證會再次重申其無辜，將申請快速進入庭審。

之後，利爾波控告哈佛大學未履行合約義務，不僅未賠償也沒有為他辯護，指「哈佛大學僅考量自身利益，背叛一名忠心耿耿且無辜的教員，進而協助聯邦政府起訴；最重要的是，哈佛大學這些行為都是非法的。」

然而，哈佛對該動議提交的反對意見稱，利爾波故意對哈佛和聯邦當局撒謊。「員工將自己的利益置於哈佛利益之上，無論是通過惡意行為，違反校方政策的不當行為，還是尋求不正當的利益，都無權獲得賠償，也無權獲得墊付。」

哈佛大學的賠償政策規定，只要員工同意在確定無法獲得賠償(往往要視刑事案件的結果而定)的情況下，校方會為符合資格的員工墊付法律費用；然而規定也說，如果員工「合理的可能」無權獲得賠償，則沒有義務屢約。