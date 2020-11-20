才否決天滿街開大麻店 又一家擬設址華埠旁

大麻店Tree Star內部規畫圖。(取自Royalty Group公司資料)

由於眾多華埠 組織、附近學校及社區居民表達反對，波士頓 大麻委員會(Boston Cannabis Board)早前否決了Sanctuary Medicinals公司擬定址在253-255號天滿街(Tremont Street)開設娛樂大麻店的規畫。在本月的華埠社區議會(CNC)上，另一家Royalty Group公司代表介紹了擬在華埠附近Jacob Wirth餐廳舊址開娛樂大麻店Tree Star的規畫。

根據Tree Star店規畫資料，Royalty Group公司是一家麻州 州府認證的女性創辦企業。選址31-39號Stuart街的原因是此地人流量大，其他客流量大的生意在當地經營；該店預計未來70%顧客步行前往，30%開車。該選址靠近四個公共交通站，步行幾分鐘可到達多個地鐵站，車輛可路邊停車或使用附近停車場，店門前擬設臨時停車位，開放公眾使用。

店面營業時間未定，暫考慮上午10時至晚上8時。對於安保，該店內外將設多個監控攝像頭及電子安保系統。除了現場出售，該店還擬推網路訂購後到店儲物櫃取貨服務。

Tree Star店計畫聘用10至20個全職或兼職人員，優先考慮麻州和波士頓居民，至少50%為殘障、少數裔、女性或退伍軍人。該店代表已與部分附近社區組織溝通，計畫資金支持波士頓華埠亞裔青年協會、Wang/Boch中心和St. Francis House等。

Tree Star店當前在參與社區組織會議階段，公共會議時間暫未定，預計明年1月進行社區聯絡，計畫與華埠居民會聯絡。其後還需經過波士頓大麻委員會、東道主社區協議申請，以及大麻監管委員會的州級申請程序等。如獲批准，該店預計2022年開始營業。