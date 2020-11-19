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波士頓新批准6大麻店 2間靠近大學引反彈

記者劉晨懿之／波士頓報導
大麻店選址鄰近校園，連續引起反彈。(美聯社)
大麻店選址鄰近校園，連續引起反彈。(美聯社)

波士頓大麻委員會已向擬開設的六家新大麻店頒發初步許可證，其中包括兩家分別靠近波士頓學院(Boston College)和伯克利音樂學院的大麻店，早前兩校曾表達強烈反對。

由五名成員組成的波士頓大麻委員會18日在網路會議以全票通過六家大麻店許可證，否決另外兩家。

據波士頓環球報，其中一家大麻店計畫在已關閉的酒吧Mary Ann's舊址開店。這個2018年提出項目名為Happy Valley，當地民選官員和社區協會曾表達支持，但遭到附近波士頓學院的批評。

前波士頓警察局長埃文斯（Bill Evans）現任BC學校安全和校警行動負責人。他在上周的公聽會上抨擊這個大麻店選址。他說，這家店無疑是針對該校學生，會「為另一種毒品打開大門，影響這些孩子們」。他認為，大麻店代表稱掃描技術能破解學生使用假身分證是「瘋狂的」想法。

Mary Ann's早前名聲並不好，曾多次發生打架或其他飲酒引發的混亂事件，2012年曾有一名學生因在該店飲酒後在附近水庫溺亡。埃文斯說，相較於開大麻店，他寧願選酒吧。

在18日會議上，波士頓大麻委員會五位委員稱理解該校擔憂。但他們指出，要完全避開波士頓的眾多大學，同時根據州法律最終必須許可的56家左右娛樂大麻店是不可能的。最終一致投票同意Happy Valley許可，該公司還簽署在東波士頓開店的社區協議，許可的條件是該公司與BC和其他社區機構舉行額外的會議。

BC發言人稱，學校周圍商家和當地居民，對委員會的決定失望，認為這不符合社區的最佳利益。

另一家由Cypress Tree Management公司擬開的大麻店Redi，選址Boylston街Little Steve's披薩店所在地。附近伯克利音樂學院反對，市長偉殊也表達反對。

大麻委員會對該選址也有擔憂，由於在一個密集的街區，恐吸引成千上萬的前往芬威球場的球迷。但他們表示，該公司有一個詳細規畫，包括公共和排隊管理計畫，並定其承諾與社區定期會面，及員工福利等。

由於另一家大由Sira Naturals母公司Ayr Strategies擁有的大麻店已被批準在幾個街區之外開店，Redi需申請豁免兩家大麻店間需半英里的緩衝區的規定。

六家獲初步許可證的大麻店還必須在經過由大麻控制委員會負責的州級許可程序，這個過程可能需要幾個月的時間。

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