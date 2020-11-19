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波市警局加班費超額 市議員：須節省2450萬

記者唐嘉麗／波士頓報導

波士頓市議會本周舉行波士頓警察局減降加班費審查聽證後指出，波市警局今年7月至9月雖將加班時間減少14.6%、節省1050萬元，但警局需大砍2450萬元加班費支出，才能平衡警局4800萬元年度加班費用預算目標。

今年6月，市議會通過市長偉殊提出的36億年度預算案，其中包括削減二成、約1200萬元警察加班費預算，撥至精神保健服務、創傷諮詢服務、少數族裔和婦女企業方案、住房資助等項目。

法律允許加班支出超過年度分配金額，波士頓警局加班費支出也經常超出預算；波士頓環球報報導，波市2020財年預算編列6000萬元加班費項目，但警局實際上花費多達7250萬元。

市議員表示，為了不超過今年編列的加班費預算，警局必須有效節省2450萬元，而不僅僅是1200萬元。

據波士頓警察局總監哈森(James Hasson)，警局原已制定「相當全面的計劃」以削減加班，但因暴力犯罪加劇，持續的新冠病毒大流行、示威遊行以及大選前後推測的暴亂，警局無法將該計畫付諸實踐。

警方7月份表示，加班支出主要原因是每天必須填補平均94個因受傷、生病、休假的空缺職位。據環球報報導，去年代班費用超過2500萬元；警方指出，今年代班費用約占加班費44%，「相對持平」。

波市警局7月表示，節省成本的另一種途徑可能包括雇用平民擔任目前由約80至100名警員的行政職務，但這種變化需要與警察工會進行談判。

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