我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

惡性強暴被定罪 大學講師逃亡44年落網

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州大學講師罪犯逃亡44年後被捕歸案。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州大學講師罪犯逃亡44年後被捕歸案。(記者唐嘉麗／攝影)

1976年，因搶劫和惡性強暴被定罪的麻州Mont. Holyoke學院戲劇系講師班奈特(Douglas E.Bennett)，在繳交保釋金後逃亡消失；最近，檢警方根據聯邦國土安全部在調查護照詐欺時，追查到用5歲死亡男孩身份隱藏44年真實身份的通輯犯，在佛羅里達州將他逮捕歸案。

聯邦調查人員說，他們在班奈特提交護照申請時，發現社會安號碼與1945年在麻州過世的小男孩一致，於是展開調查，追查出1974年犯罪案件。

MassLive報導，當年檢察官在審判中說，班奈德手持手槍、戴著口罩，闖入受害者、他的學生家中；他被指控搶劫，並綁住受害者手腳、矇住眼睛，拖至屋外強暴後，再迫她上車，在車內與同謀者再次凌虐她一個小時。

班奈特聲稱自己沒有犯罪，但法院法院和上訴庭都敗訴；當年他呈交2.5萬元保證金後被釋放，1976年上訴失敗後失蹤。

紀錄顯示，現年76歲的班奈德1977年盗用麻州霍利約克鎮一名去世男孩的身份，並使用這個名字逃亡數十年；起訴書指，班奈特2016年7月提交護照申請，聯邦護照中心欺詐部門官員對申請書上的身份進行審查時，發現申請人早已死亡。

編輯推薦

麻州 國土安全部 佛羅里達州

上一則

新州羅伯特·伍德巴拿巴 併購崔尼塔斯醫院

下一則

謝德水族館關到年底

延伸閱讀

大學講師犯案逃亡44年 申請護照漏破綻 被捕歸案

大學講師犯案逃亡44年 申請護照漏破綻 被捕歸案
二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網

二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網
專家：增速如持續 麻州12月日增病例恐破萬

專家：增速如持續 麻州12月日增病例恐破萬
麻州議會拉警報 上周3州議員、4助理染疫

麻州議會拉警報 上周3州議員、4助理染疫
全美「最佳科技州」 麻州奪第一

全美「最佳科技州」 麻州奪第一
麻州被評全美最佳科技州 疫後遠距上班將帶來衝擊

麻州被評全美最佳科技州 疫後遠距上班將帶來衝擊

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年