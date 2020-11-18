全美10大校園重開安全州 新英格蘭占6席

全美各地學校因新冠肺炎 疫情選擇全面授、全網課或混合模式等不同方式上課；WalletHub日前根據15個關鍵指標比較全美50個州，新英格蘭六個州進入最安全重開校園州前十名，第一為佛蒙特州。

WalletHub比較各州每10萬名兒童新冠肺炎病例數、公立學校 平均班機規模、學生與學校護士比例、居住永久程度和當地新冠病例數等。

該網站評選出校園重開最安全州前五名分別是，佛蒙特、緬因、賓州、麻州 和新罕布夏州；羅德島和康州分別排在第六和第九名。

根據該榜單，紐約州排第22名，德州35名，加州39名，佛羅里達州41名，密西西比州墊底排第50名。

WalletHub評分標準分為兩大類，新冠病毒感染風險占60分，健康和財政基礎建設占40分。佛蒙特州在這兩大類都排全美第一名，總分為80.48分，麻州分別排第五和第21名，總分69.21分。

在15個分項中，麻州多項排名前列，如每10萬名兒童新冠肺炎死亡人數最低排第一，學生與學校護士比例第四名，居住在擁擠住房中的兒童比例排第五，過去7天每10萬名居民中新冠肺炎病例數排第七，公立學校班機平均人數排第八，師生比例排第九名，以及感染新冠肺炎總體可能性排名第11位。

但是麻州在每10萬名兒童中新冠病例排全美各州第19名，K-12公立學校學生共享校車比例排第26位。