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加國贈聖誕樹因疫改道 波士頓點燈改線上

記者劉晨懿之／波士頓報導
Nova Scotia省贈送的波士頓官方聖誕樹已選定，點燈儀式今年將改為虛擬慶祝。（取自treeforboston推特）
Nova Scotia省贈送的波士頓官方聖誕樹已選定，點燈儀式今年將改為虛擬慶祝。（取自treeforboston推特）

加拿大諾省(Nova Scotia)49年來每年都贈送波士頓一株聖誕樹來答謝在1917年爆炸事件後的援助；今年由於新冠肺炎疫情，這棵聖誕樹將於11月18日出發，改道部分水運到麻州；一年一度的波士頓官方聖誕樹點燈儀式也將改為虛擬慶祝，在電視上播放錄像。

波士頓市長偉殊和諾省副省長凱西(Karen Casey)將出現在12月3日(周四)晚6時至8時的第79屆波士頓公園聖誕樹點燈(Annual Tree Lighting on Boston Common)虛擬儀式上，WCVB電視台將播放這個預選錄製的節目。屆時波士頓公園現場不會有舞台表演或現場活動，點燈時刻與往年一致，但沒有公眾活動。

今年選擇的45英呎高的白雲杉樹已於11月12日被砍下，由諾省Dundee社區的Heather和Tony Sampson捐贈；除了與往年一樣表達對波士頓的感謝，該省官員說，今年的聖誕樹是獻給新冠肺炎疫情前線的醫護人員。

與往年走陸路經過加拿大New Brunswick、緬因和新罕布夏到麻州不同，今年聖誕樹將裝在集裝箱內從Halifax船運到緬因，再繼續前往波士頓。由於疫情，往年沿途一系列如遊行等紀念活動將大幅縮小規模，僅在車運送至港口途中，加拿大民眾可與這棵樹告別。

查詢詳情可上網novascotia.ca/treeforboston/。

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