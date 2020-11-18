公衛專家提醒 過節家人聚餐別忘開窗

新冠疫情 再次惡化，今年假日季將是個挑戰。哈佛大學流行病學家參與哈佛公共衛生學院論壇和WGBH共同主辦的臉書直播對話，為旅行、家庭聚會和其他秋季活動提供安全建議。

影音來源：哈佛公衛學院YouTube頻道

哈佛公衛學院流行病學副教授韓那吉(William Hanage)說，除了現有的關於限制聚會人數、使用口罩、避免人群和手部清潔等防疫 建議，充分通風也很重要，如果可以，11月或12月坐下來吃家庭晚餐時要打開門窗。

韓那吉說，新冠病毒的傳播在通風不良的室內空間，以及沒有保持社交距離 或使用口罩的情況下會加劇，最近因餐廳用餐引起的病毒爆發即是證明；節日從各地來相聚的家庭聚餐，有可能成為病毒傳播中一個真正嚴重的挑戰。

他說，大學生回家過節不一定是件危險的事，很多學校在校內防疫方面做得很好，校園發病率低於周圍社區。

他建議，假日旅行者應考慮在出發前接受測試，但即便是陰性結果，也不可掉以輕心，仍然有假陰性或旅途中感染的風險，因此旅行者需戴口罩和保持距離等常規防疫。

感恩節家庭聚餐時，重要的是要記住，40歲以上者重症風險會迅速增加；因為新冠感染，50歲者死亡風險比平時高200倍。另外，耆老病例激增通常發生在假期後，可能是由於與輕症或無症狀的年輕人接觸而被感染；這凸顯要確保任何聚會的環境安全，即便室外寒冷也需充足通風的重要性。

韓那吉說，他明白 「防疫疲勞 」是真實存在的，承認自己也有這種感覺；但為避免未來再度社會封鎖，人們需要接受這是個百年一遇的事件，可通過基本防疫措施來保持低病例和避免衛生系統崩潰。