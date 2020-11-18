感恩節 波士頓市長籲只和直系家人共度

波士頓大學要求回家過節的學生留在家中上網課完成秋季學期，不要再返校。(美聯社)

為防止病毒蔓延，波士頓 市長偉殊17日呼籲市民只和直系親屬相聚共度感恩節；他督促回家過節和完成秋季學期剩餘課程的大學生盡量「留在家中」。

偉殊說，今年感恩節假期，市民應該盡可能縮小只與直系親人相聚慶祝，並可用視訊方式與其他家人保持聯繫和虛擬過節。他提醒市民過節時，除了吃飯，都應該戴上口罩，並謹守室內聚會不得超過十人的規定。

市長感謝波市幾所大學為抗疫採取的特別措施，包括艾默生學院和薩福克大學宣布感恩節之後，全部課程都改為網課；波士頓大學和哈佛大學要求回家過節的學生不要再返校，留在家中上網課完成秋季學期的課程；他呼籲其他高校也採取類似措施，致力遏止病毒傳播。

他說，波士頓不想倒退，不想被封鎖關閉，但截至11月12日的一周，波市的陽性檢測 率9.6％，大大高於夏季平均水平的1.8％至2.8％；每項指標都顯示波城和麻州的新冠病毒明顯增加，目前每天新增病例已相當於今年4、5月時的高峰期，雖然醫院住院人數還未到今春水平，但估計會逐漸增加。市政府官員正在研究可進一步阻制病毒傳播風險的可行措施。

波市公衛局長馬丁內斯(Marty Martinez)說，波市本周起，將於每周三和周六發布六項關鍵病毒指標的數據，以幫助居民了解病毒傳播的當前狀態；這六項指標分別是：每日平均病例數、社區陽性率、每日平均所做的測試次數、重症病房(ICU)容量、可用的病床總數，及疑似新冠患者的急診室平均人數。

他說，前三個指數 讓民眾知道全市和各社區的病毒傳散情況，後三項醫院能力指標要確保能夠照顧那些需要最大照顧和支持的病患；這些需繼續關注的指數也將指導未來決策方向。