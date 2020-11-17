過來人：疫期赴台不用怕 切記嚴守防疫規定

胡俞伶(左)、林思妤在「i台灣窗口」線上講座中分享疫期疫台經驗。(視頻截圖)

麻州今春疫情爆發，學校停課，波士頓媽媽親子會的胡俞伶帶著孩子返台，經歷在台隔離14天、讓孩子就讀台灣 學校數月；她說，台灣防疫 工作嚴謹中不失貼心，有意返台者要謹守規定，否則有嚴重後果和罰款。

她說，3月間麻州學校關閉，為了孩子在正常上課和與人互動的精神、社交方面益處，決定返台。

返台者在台灣一定得有支隨時充電、隨時開機，讓防疫人員能隨時找得到的手機 ；胡俞伶說，因為沒有台灣手機，在機場填報資料時寫了父親的手機號碼，之後防疫人員聯絡不上她，以為「人跑了」，「差點出了大烏龍」；她建議，在台無手機者可請人在台灣辦一支pre-pay手機，拿到電話號碼，填在登機前必須上網填寫的「入境健康證明暨居家檢疫通知單」上。

回台必須隔離14天，她說，防疫單位雖贈送防疫包，但遠遠不夠14天的生活物資，很需要台灣親友和外賣支撐。

台灣防疫做得好，民眾十分恐懼病毒，國外疫區返台者易造成鄰居緊張；因此她提醒返台者要嚴守規定，「絕對不能出門」，甚至不能打開大門站在門口；「站出去一步，都可能被人打電話投訴」，與家人同行者，須與孩子溝通好，否則「一開門，100萬(台幣)就沒了」。

疫期航班被取消和延遲已是常態，她說，旅行者考量減少轉機和轉機地點變得更為重要。

疫期也有赴台經驗的林思妤說，起飛前得先找好在哪裡隔離，重點是要符合規定，衛福部網站有詳細規定；「台灣海外Covid 19自救會」臉書上也有大量豐富資訊，並可上去提問和發言。

她說，沒有台灣手機號者可在下機後、入境前找電信公司買台灣sym卡，可立刻開通使用，但須立刻重填入境健康證明和居家檢疫通知表格。她說，台灣服務好，許多人會耐心教導指路，「多花點時間，問題都會解決」。