麻州議會拉警報 上周3州議員、4助理染疫

麻州州議會上周共有七人染疫，其中包括三位州議員，四名助理。(記者唐嘉麗／攝影)

正在審查預算 案的麻州 眾議會最近爆發染疫高潮，加上近日新增的四個陽性檢驗病例，上周州議會共有七個新冠確診病例，其中包括三位州議員、四名助理。

據波士頓環球報，麻州眾議會議長迪利奧(Robert A. DeLeo)15日在發給州府成員的郵件中寫道，最新報告病例涉及三名州議會助理和一名州議員，其中兩名助理在11月9日和12日曾到過州府大樓；以健康隱私法為由，他沒有公開確診議員和助理身分。

眾議會已於12日完成預算討論，159名議員中絕大多數都遠程參與會議；上周早些時候，州府官員曾表示兩名州議員檢測 出陽性，他們12日最後一次出現在州眾議會，因此共有四名呈陽性的議員和助理上周曾到過州府大樓。

迪利奧郵件中提到的第三名員工最後一次出現在州府大樓是在10月27日，另一名州議員自7月以來一直在遠程工作。

迪利奧早前的郵件中還公告，一名為眾議會和參議會工作的助理已經感疫，但他自8月從未進入過州府大樓。

他敦促議員和員工繼續保持社交距離，並說上述日期所有使用過的州府辦公室都會再次深度清潔；州府已通知任何與感染者密切接觸的議員或人員。