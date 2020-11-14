波士頓推3項小企業紓困 助女性、少數族裔和退伍軍人

波士頓市長偉殊宣布啟動三項總金額630萬元的小企業補助基金。（波士頓市長辦公室提供）

波士頓 市長偉殊13日宣布啟動三項總金額630萬元的新補助基金，用於支持波士頓市內受疫情 影響的小企業，支持符合資格的女性、少數族裔和退伍軍人擁有的小企業，以及餐廳工資和租金 減免。

三項新基金包括商業租金救濟基金(Commercial Rent Relief Fund)、認證企業救濟基金(Certified Business Relief Fund)和高路廚房餐廳救濟基金(High Road Kitchens Restaurant Relief Fund)，申請期於11月16日開始，將持續一周，於23日上午9時截止。小企業只能申請三項補助金其中一項；曾獲得小企業救濟基金(Small Business Relief Fund)和重啟波士頓基金(Reopen Boston Fund)的企業，可申請其中任何一項基金。

據市府資料，商業租金救濟基金將在年底前為符資合者提供最高1.5萬元的商業租金救濟，將優先考慮州政府 「重啟計畫第三階段第二步和第四階段覆蓋的小企業，及受新冠疫情衝擊最嚴重的行業和街區商業區。

認證商業救濟基金為目前經波士頓市認證為女性、少數族裔或退伍軍人擁有的小企業提供最高1.5萬元補助。查詢可上網：bit.ly/2H07XF5。

高路廚房餐廳救濟基金將為餐館提供1.5萬元補助，以承諾在2026年前為所有餐館工人提供20元的最低時薪。該基金將直接向餐廳提供工資補償，以留住或重新雇用因疫情而失業的員工或其他餐飲服務人員。資金使用可包括租金和工資。此基金將優先考慮獨立經營的小型及本地餐館，以及移民、女性和少數裔經營的餐館。

市府將於11月16日(周一)上午10時、下午2時和6時舉行三次網絡信息會，回答有關各基金的資格和標準等問題。網路研討會將錄製視頻，可上網facebook.com/econdevBoston/videos觀看。研討會鏈接：zoom.us/j/94401878433。