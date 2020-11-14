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員工50人以下小企業 麻州將提供補助金

記者劉晨懿之／波士頓報導

2021財年麻州補充預算撥款5080萬元資金支持小型企業，濟助受新冠肺炎疫情不利影響的小企業；符合資格的企業最多可領取7萬5000元補助金，申請截止日期為11月17日晚11時59分。

據官方資料，該資金旨在幫助受疫情影響企業，將優先考慮女性、少數族裔、退伍軍人或其他弱勢群體企業，專注於為麻州門戶城市(Gateway Cities)提供服務的企業，以及受疫情影響最大的企業；也優先提供資金給最需要幫助且無法從其他新冠疫情聯邦補助中獲得支持的申請者。該補助金由麻州成長資本公司(MGCC)管理。

申請者需符合的資格包括，須在麻州有實體設施、擁有50名或更少相當於全職(FTE)員工，營利性實體企業，能夠以書面文件證實因新冠肺炎的損失等於或大於申請補助金金額，當前正在運營或打算恢復運營，必須成立於2019年6月30日前，且必須在州和市鎮政府保持良好信譽等。

符合資格企業最多可領取7.5萬元，但不得超過三個月的運營費用；疫情損失費用可考慮從2020年3月10日開始計算。

這些補助金可用於雇員薪酬和福利費用、抵押貸款還款、租金、公共事業和其他債務還款；不能用於購買大宗設備、不動產，或建築施工、業務擴展或政治遊說，也不能重複領取福利，該補助金不能與另一項經濟援助資金來支付同一項費用。

申請截止後，MGCC將審查以核定資格，根據資格標準和優先順序來分配補助金。查詢詳情可上網bit.ly/3pqBRnd

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