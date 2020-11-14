哈佛留學生上網課「被孤立」 嘆教授不通融課程選擇

多位哈佛本科生院留學生分享，跨時差遠程上課導致作息顛倒。（記者劉晨懿之/攝影）

哈佛學生校報報導，今秋全校學生沒有典型的哈佛校園生活，留學生 表示因為網課時差、社交活動等因素感到「被孤立」，收穫比其他本科同學少。

遠在有14小時時差的澳洲 留學生Amy周說，為配合當地時間要選擇上午7時至午夜間的網課，今秋60%的課程她都沒法上；她曾詢問教授是否能調換上課時間，但被拒絕；部分教授不通融限制課程選擇，迫使她整夜不眠，這樣的課表恐難持續。

在印度新德里家中上課的庫馬爾認為哈佛沒有兌現包容國際學生的承諾，管理時差的方式令人遺憾，他有被欺騙的感覺。有門很想上的課程在凌晨5時上課，教授無法為他做出特殊安排；其他課程也難安排時間，部分日子他在家上課時間為凌晨12時至早晨8時半。

他說，哈佛政策不能保證學生返校後能獲得校內住宿，他曾寫信要求為有時差的國際學生破例，但沒有獲得理想回覆。

不過，也有留學生表示教授願意為他們調整更合理課程安排；在新加坡 上課的Beverly傅說，有一節課在凌晨2時45分，但提供錄像，她可選擇其他時間觀看；不過，她還是堅持現場參與，利用白天下午時間睡覺。

哈佛發言人表示，如果大量學生尋求集體返校住宿，學校無法為每個學生提供住房；新生如果間隔一年返校可按規定保證住房；校方已經敦促教師靈活回應學生要求，鼓勵學生遇到緊急問題，與導師、課程工作人員或院長聯繫。