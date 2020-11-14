疫情影響社交、課業 哈佛1/4本科生抑鬱情況嚴重

哈佛大學本科委員會發布調查報告指出逾1/4學生表示有嚴重的因疫期生活引致的抑鬱問題。(記者唐嘉麗／攝影)

哈佛大學 本科委員會(Undergraduate Council )本周發布名為「哈佛危機」(Harvard At Risk)的調查報告，表示學生擔憂疫期的大學生活經歷，並對校方提出有關下學期教學住宿政策的建議。

據哈佛學生校報，本科委員會調查669名住校生和新生的疫期上課和校園生活意見，得出校方因疫情 改為在線學習，使得學生面臨「嚴峻挑戰」； 逾四分之一的學生表示，抑鬱的程度高到「難以正常運作」(difficult to function)。

報告指出，許多學生因缺乏心理健康支持而沮喪，認為教授並不了解學生心理健康和疫情相關的挑戰；學生對社交生活也不滿意，甚至有名受訪者說，校園氣氛正是造成心理健康狀況差和不快樂的原因。

報告中提出多項改善學生學習體驗的建議，包括允許學生在室內進行社交活動，允許學生組成最多六人的社交小組，可在沒有社交距離 和戴口罩限制下互動，以減少孤立感。

本科委員會還建議校方採取更富彈性的學術課業方針，大多數受訪者主張校方延長以「通過／未通過」(pass/fail) 取代課業評分的計分法期限。

今年秋天，哈佛大學只邀請新生和部分高年級學生返校住宿；報告中敦促校方下學期盡可能邀請更多學生回校。

許多哈佛學生認為該報告反應學生的想法，但也有人表示不贊同在疫期擴大開放公共空間或讓更多人返校的主張，認為會增加染疫風險。