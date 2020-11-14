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麻州多校11月染疫大增 波士頓大學11天增94例

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州多個大學11月以來新冠病毒陽性病例上升。(取自波士頓大學臉書)
麻州多個大學11月以來新冠病毒陽性病例上升。(取自波士頓大學臉書)

隨著新冠病毒病例在整個麻州地區激增，部分大學校園的病例自11月初以來顯著上升。

據各校統計資料，波士頓大學(BU)在本月前11天報告94例陽性檢測病例，10月最後11天的陽性檢測為58例。東北大學(NEU)11月的前10天有66例陽性病例，10月最後10天的陽性病例為26例。麻省理工學院(MIT)11月的前11天有61例，10月整個月只有46例。

截止於11月12日有66名BU學生，54名NU學生和63名MIT學生被隔離。上述三校的陽性檢測率仍明顯低於全州平均水平。

據波士頓先鋒報，由於MIT斯隆管理學院的病例上升，主要集中在一年級MBA班內，該院宣布暫停一年級MBA學生的面授課程。

MIT管理學院院長在致師生信中指出，據該校醫學部分析，該院陽性病例很有可能來自校外社交聚會和旅行，而非來自課堂環境；相信除了MBA一年級生之外，其他學生繼續在參與面授課程是安全的。

BU學生管理負責人埃爾默(Kenneth Elmore)最近發信給學生提醒不能成群結隊在沒有口罩和保持社交距離情況下聚會；希望學生在感恩節假期能留在目前所在之處，若是需旅行，建議學期剩餘時間就留在當地；若旅行後返校，必須遵守麻州的旅行檢疫令和隔離建議。

他說，旅行返校者在隔離期間必須待在住所，直到在校內檢測機構收到連續三次陰性的檢測結果；隔離期間只能離開住所去吃飯、前往檢測或求醫。如違反隔離規定，則校內住宿、校園餐飲、無線網和在線或面授課程的資格將被暫停。

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