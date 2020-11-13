波士頓今秋新冠死亡率低於春季 醫師曝原因

新冠肺炎 病例每日確診紀錄大增，但死亡率低於今年春季爆發期；波士頓 醫生認為，如今年輕人感染比例較高，對如何治療疾病的理解提高，以及醫療系統壓力較小，都有助於這種變化。

據波士頓環球報，最近幾周，新冠患者死亡率一直在縮小；醫院醫生也發現目前重症患者沒有如春天時那麼多。

全國範圍，新冠肺炎病例過去兩周內增加57%，期間死亡人數增加12%；麻州近期七天平均每天有1571個病例，比兩周前平均數增加68%，死亡人數增加19%。

Mass General Brigham集團應急準備負責人比丁格(Paul Biddinger)說，醫院中新冠肺炎患者死亡率已經下降三分之一至一半。但不知道這種下降是否會持續。

他說，通常情況下，在年輕人感染率上升後兩到四周，耆老病例數同樣會上升，而耆老更易因病而死。現在治療新冠肺炎比疫情 開始更有效，但仍是種非常嚴重疾病，甚至會讓年輕人進入重症監護室，威脅生命。

醫生說，新冠肺炎早期，那些檢測結果呈陽性或有早期症狀者被建議回家，等到病情嚴重再去醫院；當時很多患者推遲到相當危急時才去醫院，很多人到急診室就需要插管。如今，很多患者在疾病早期就到醫院，在家中也更懂得監控血氧水平等指標。

醫生一致認為，接下來疫情發展與其說由醫學科學進步決定，不如說是由個人做出的選擇決定，包括人們是否戴口罩、保持社交距離、避免大型聚會，及是否聽從公共衛生建議等。

比丁格說，我們能做的最重要的事情是先努力預防感染。