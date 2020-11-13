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波士頓教師疫期間為學生買書 艾倫秀送她1年房租獎賞

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓教師 Faith Martin上艾倫秀分享疫期教學經歷，獲一年租金獎賞。(截自艾倫秀視頻)
波士頓教師 Faith Martin上艾倫秀分享疫期教學經歷，獲一年租金獎賞。(截自艾倫秀視頻)

波士頓海德公園(Hyde Park)文藝復興特許學校四年級老師馬汀(Faith Martin)本周一受邀參加艾倫秀(Ellen DeGeneres Show)線上節目，分享疫期的教學經歷，驚喜地獲得一台65吋4K電視機和一年房租的獎賞。

WBZ電台報導，馬汀和另一位住在佛羅里達州的新手護士本周一受邀上「艾倫秀」節目，作為「感恩月」(Month of Giving Thank)的線上嘉賓，分享疫情經歷。

馬汀說，學校關閉後，有些學生不方便在線上閱讀教學定的小說讀本，於是自掏腰包，為所有學生買書，並送到學生家中；「這個經歷很棒，孩子們看到我都非常興奮，這對他們完成正進行的學習大有幫助」；她說，疫情爆發，學校改為網課；除了剛開始的技術問題，一切進行順利，學生調應得很好。

在做完介紹後，節目代理主持人和一名錄影棚工作人員分別代表馬汀和護士參加「丟沙包」競賽；代表馬汀的主持人雖然輸掉了比賽，但說不會讓來賓空手而回，隨即宣布節目製作部門贈送馬汀TCL牌的65吋4K大電視，並為她付一年房租。年輕護士則得到節目部為她支付去年一整年學費的獎賞。

馬汀對WBZ 電台表示，上艾倫秀節目是很特別的經歷，自己很高興帶領韌性十足的學生共度困難時期；艾倫秀不但認可老師辛勤工作，並為她支付一年租金，「真是太了不起了！」。

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