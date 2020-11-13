佛奇、金墉哈佛開講：別指望疫苗立刻終止疫情

佛奇（左上者）和金墉（左下者）參與哈佛醫學院對話，提醒不要寄望疫苗能迅速結束疫情。(截圖自網絡對話)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)，哈佛醫學院前教授、世界銀行前總裁金墉（Jim Yong Kim）和哈佛全球健康及社會醫療教授法默(Paul Farmer)近日在哈佛醫學院舉辦的「新冠肺炎反思和最新消息」線上講座中對話，三人一致認為，即便疫苗 推出，仍需採取基本公共衛生防疫 措施；金墉警告說，不要把快速結束疫情的希望寄託在疫苗上。

影音來源：哈佛醫學院YouTube官方頻道

他說，即便疫苗有效性高，部分人對疫苗的不信任可能意味著只有一半民眾願意接種，因此將遠遠達不到「群體免疫」的門檻。當達不到足夠多人受免疫保護而中斷傳播這一水平，就仍需防疫每一次爆發。

佛奇說，獲得疫苗的希望在這場抗疫鬥爭中起到至關重要的心理作用，但即使疫苗開發成功可能並不表示問題的明確結束；但當前許多人對每天嚴格遵守防疫措施已幾個月感到疲憊不堪，有一種疫苗要到來的希望，可能能鼓勵人們保持警惕。

佛奇還對目前有人支持試圖讓病毒在健康低風險人群中傳播，加強高風險人群保護以達到群體免疫的想法提出批評；他說，高風險人群不僅在養老院，相當一部分人口屬於弱勢群體，很多年齡段都存在重症甚至死亡風險的人群。他說，「如何對一個社區30%人口設下保護網？」

金墉呼籲對防疫措施加強投資，他對經濟刺激計畫中遺漏這些投資感到驚訝。他說，為何在投入五萬億或六萬億元資金中，沒有包含真正唯一有效阻止病毒的舉措，即全面公衛應對措施，包括口罩、保持社交距離、檢測、追蹤和隔離，以及對病人的治療。

他說，部分企業領導人可能仍不理解這些措施的重要性，認為有了疫苗和更好治療方法，就能輕而易舉地對付病毒，這種想法令人擔心；他說，人們仍然沒有從神奇的思維中走出來，認為「一旦我們得到疫苗，這一切就結束了。」

談到美國退出世界衛生組織，佛奇說，他希望該組織以一種使其控制更加集中的方式進行改革。金墉說，美國的專業知識和資源對世衛組織工作至關重要，即便存在缺陷，世衛組織在世界上也發揮著重要作用。