麻州方艙醫院 今春利用率低

今春波士頓希望醫院最高峰時使用了約100個床位。(麻州州長辦公室提供)

麻州 新冠肺炎病例第二次激增，州府準備再次開設臨時方艙醫院(field hospitals)緩解醫療機構壓力；今年春季首波疫情來襲時，麻州曾開設多家方艙醫院，但利用率較低，花費最高的波士頓 希望醫院（Boston Hope）最高峰時床位使用率僅20%。

據波士頓25台報導，今春麻州開設的五個方艙醫院，包括位於波士頓會展中心的波士頓希望、伍斯特市DCU中心改建醫院、鱈魚角聯合基地的一家醫院，以及羅爾(Lowell)和達特茅斯(Dartmouth)的兩家醫院。

這些醫院中波士頓希望是最大且最昂貴的，設施花費大約2980萬元；伍斯特DCU中心成本約810萬元、羅爾醫院370萬元、達特茅斯醫院480萬元、鱈魚角醫院440萬元。當時州府表示，這些費用聯邦支持資金應該會全額報銷。

春季時州府在全州指定了七個獨立設施，只為新冠患者服務，包括位於伍斯特、East Longmeadow、New Bedford、Great Barrington、Falmouth、Brewster和Wilmington的醫院；當時沒有一家醫院的達到最高容量，有些醫院根本就沒有使用過。

據州府資料，在春季高峰期，波士頓希望醫院設置的500張床位中只有100張被使用；伍斯特250張床位中有30張在那個高峰期被使用；羅爾、達特茅斯和鱈魚角的方艙醫院從未見過一個病人。

州府官員說，方艙醫院本來就是醫院的延伸，如果沒有方艙醫院，養老院 的需求會更高。

位於伍斯特的麻州大學紀念醫療集團( Memorial Health Care)總裁兼首席執行官狄克森(Eric Dickson)今春曾負責了其中一家方艙醫院；9月時，他表示他的團隊已經準備好再次建立；前次經驗中，團隊共同解決了很多問題，他相信如果需要可在八天，甚至五天組建一個方艙醫院。