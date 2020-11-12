我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

麻州方艙醫院 今春利用率低

記者劉晨懿之／波士頓報導
今春波士頓希望醫院最高峰時使用了約100個床位。(麻州州長辦公室提供)
今春波士頓希望醫院最高峰時使用了約100個床位。(麻州州長辦公室提供)

麻州新冠肺炎病例第二次激增，州府準備再次開設臨時方艙醫院(field hospitals)緩解醫療機構壓力；今年春季首波疫情來襲時，麻州曾開設多家方艙醫院，但利用率較低，花費最高的波士頓希望醫院（Boston Hope）最高峰時床位使用率僅20%。

據波士頓25台報導，今春麻州開設的五個方艙醫院，包括位於波士頓會展中心的波士頓希望、伍斯特市DCU中心改建醫院、鱈魚角聯合基地的一家醫院，以及羅爾(Lowell)和達特茅斯(Dartmouth)的兩家醫院。

這些醫院中波士頓希望是最大且最昂貴的，設施花費大約2980萬元；伍斯特DCU中心成本約810萬元、羅爾醫院370萬元、達特茅斯醫院480萬元、鱈魚角醫院440萬元。當時州府表示，這些費用聯邦支持資金應該會全額報銷。

春季時州府在全州指定了七個獨立設施，只為新冠患者服務，包括位於伍斯特、East Longmeadow、New Bedford、Great Barrington、Falmouth、Brewster和Wilmington的醫院；當時沒有一家醫院的達到最高容量，有些醫院根本就沒有使用過。

據州府資料，在春季高峰期，波士頓希望醫院設置的500張床位中只有100張被使用；伍斯特250張床位中有30張在那個高峰期被使用；羅爾、達特茅斯和鱈魚角的方艙醫院從未見過一個病人。

州府官員說，方艙醫院本來就是醫院的延伸，如果沒有方艙醫院，養老院的需求會更高。

位於伍斯特的麻州大學紀念醫療集團( Memorial Health Care)總裁兼首席執行官狄克森(Eric Dickson)今春曾負責了其中一家方艙醫院；9月時，他表示他的團隊已經準備好再次建立；前次經驗中，團隊共同解決了很多問題，他相信如果需要可在八天，甚至五天組建一個方艙醫院。

編輯推薦

波士頓 麻州 養老院

上一則

勞登郡公校 下月起允7000學生每周2天實體課

下一則

反亞裔攻擊 華府華人茶莊業主被噴辣椒水

延伸閱讀

參選市長 吳弭：打造波士頓為全美標竿城市

參選市長 吳弭：打造波士頓為全美標竿城市
喜劇演員西班牙風住宅上市

喜劇演員西班牙風住宅上市

大選倒數兩周 逾80萬麻州選民已完成投票

大選倒數兩周 逾80萬麻州選民已完成投票

距大選日兩周 80多萬麻州選民已完成投票

距大選日兩周 80多萬麻州選民已完成投票

波士頓經文處慶雙十 線上祝賀、影展、抽獎

波士頓經文處慶雙十 線上祝賀、影展、抽獎
冒充國稅局催款詐騙 麻州男判囚40月

冒充國稅局催款詐騙 麻州男判囚40月

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席