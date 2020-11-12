麻州病例持續攀升 擬再設方艙醫院

州長貝克（右）稱麻州計畫再設方艙醫院。圖為今年4月參觀鱈魚角方艙醫院。(州長辦公室提供)

麻州 州長貝克10日稱，麻州新冠肺炎 感染病例和入院人數持續增加，麻州將再次設立方艙醫院(field hospitals) ，以便在需要時擴大接受病患空間。

貝克說，麻州醫院計畫將最多400張急診病床位轉為重症監護室床位，以擴大現有容量。

防疫團隊正與麻州緊急事務管理署(MEMA)合作，為臨時醫院尋找 「合適地點」，如果未來需要額外醫療空間，這些方艙醫院將擁有必要的物資，並可配備數百名醫療專業人員來治療新冠肺炎患者。

他說，關於方艙醫院的更多細節將在本周晚些時候公布，他督促民眾繼續戴口罩、洗手和社交距離，提醒控制病毒取決於每個人的日常行動。。

他說，勞工節當日因新冠肺炎住院人數為178人，而11月10日數字已經攀升到588人，趨勢顯然是朝著錯誤的方向發展。

羅爾總醫院(Lowell General Hospital)和Circle Health的總裁兼首席執行官懷特(Joseph White)說，自勞工節以來，新冠肺炎病例激增，導致住院人數增加，整個麻州對可能的激增帶來破壞的恐懼上升；但希望民眾有信心，全州的醫院是安全的，從今年春季面臨的前所未有挑戰中吸取了經驗，應對能力更強，並為第二次激增做好了準備。

今年春天，麻州曾設立多家方艙治療新冠患者，以緩解醫療機構的壓力，其中包括位於波士頓會展中心(BCEC)的波士頓希望醫院（Boston Hope），治療約500名患者，最後兩名患者已於6月初出院；另還有伍斯特市DCU中心和鱈魚角聯合基地。

貝克10日還表示，輝瑞公司和其他公司在新冠疫苗 後期試驗中獲得成功的報導對麻州和世界來說都是 「明顯的好消息」。

貝克說，一旦開放，麻州將準備好分發疫苗。波士頓醫療中心的沃爾什(Kate Walsh)說，該醫院很自豪能成為輝瑞疫苗試驗的基地。

她說，當疫苗或治療方法確定後，通過麻州疫苗特別工作組，那些受到新冠肺炎不成比例影響的社區，包括必要行業工人和那些生活在多代人聚居住房中的人將被優先考慮。

麻州公衛署長薩德斯(Marylou Sudders)說，麻州疫苗分配計畫取決於聯邦政府發放給麻州的數量，但會優先提供給如醫護人員、耆老及其他高危人群；她說，好消息是麻州每年分發數百萬支各類疫苗，有個強大的疫苗基礎設施。