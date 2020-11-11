我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

波士頓高校 公布明春學期計畫

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓大學2021春季學期計畫繼續面授和遠程結合教學。(取自波士頓大學臉書)
波士頓大學2021春季學期計畫繼續面授和遠程結合教學。(取自波士頓大學臉書)

波士頓地區高校陸續公布2021年春季學期計畫，大多沿用今年秋季學期安排，如全網課或面授與網課混合。

哈佛法學院、公共衛生學院、設計研究生院、神學院和Radcliffe高等研究院，近日宣布明春將繼續遠程教學；政治學院計畫採取混合模式優先需要簽證的國際生；哈佛醫學院春季學期則將讓所有學生返校上課；其他學院暫未公布計畫。

MIT目前暂未確定春季計畫，但擬推遲開學兩周至2月16日或17日，或取消春假。

波士頓大學近日宣布，春季學期將繼續面授和遠程混合教學模式，將開學推遲到1月25日，取消春假，其他時間安排暫不變。

東北大學也將繼續混合教學模式，該校稱絕大多數教師將返回校園教授課程，及進行研究和服務會是「新常態」，該校目前未公布學生返校變化。

安城麻州大學(UMass Amherst)計畫春季學期增加返校學生數量，住校學生將約占往年數量六成。該校大部分課程還將是完全遠程進行，但部分課程、研究或實驗室工作將開放返校，特定本科生群體可在校內生活。

塔夫茨大學預計延用混合教學模式，春季開學日推遲到2月1日，預計課程5月5日結束，縮短春假至3月某一個長周末，期間不允許旅行。

編輯推薦

波士頓 麻州 東北大學

上一則

郎朗獎學金送電子琴 新澤西紐瓦克10學生收到了

下一則

助芝城餐館度寒冬 萬元補助開放申請

延伸閱讀

州大取消春假 學生2月返校前須檢測

州大取消春假 學生2月返校前須檢測
麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離

麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離
20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

伊州上百學校 潛藏新冠傳染危機

伊州上百學校 潛藏新冠傳染危機
波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務

波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務
波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點