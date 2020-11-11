波士頓高校 公布明春學期計畫

波士頓大學2021春季學期計畫繼續面授和遠程結合教學。(取自波士頓大學臉書)

波士頓 地區高校陸續公布2021年春季學期計畫，大多沿用今年秋季學期安排，如全網課或面授與網課混合。

哈佛法學院、公共衛生學院、設計研究生院、神學院和Radcliffe高等研究院，近日宣布明春將繼續遠程教學；政治學院計畫採取混合模式優先需要簽證的國際生；哈佛醫學院春季學期則將讓所有學生返校上課；其他學院暫未公布計畫。

MIT目前暂未確定春季計畫，但擬推遲開學兩周至2月16日或17日，或取消春假。

波士頓大學近日宣布，春季學期將繼續面授和遠程混合教學模式，將開學推遲到1月25日，取消春假，其他時間安排暫不變。

東北大學 也將繼續混合教學模式，該校稱絕大多數教師將返回校園教授課程，及進行研究和服務會是「新常態」，該校目前未公布學生返校變化。

安城麻州 大學(UMass Amherst)計畫春季學期增加返校學生數量，住校學生將約占往年數量六成。該校大部分課程還將是完全遠程進行，但部分課程、研究或實驗室工作將開放返校，特定本科生群體可在校內生活。

塔夫茨大學預計延用混合教學模式，春季開學日推遲到2月1日，預計課程5月5日結束，縮短春假至3月某一個長周末，期間不允許旅行。